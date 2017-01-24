В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью

Полиция Хабаровска расследует жестокое убийство четырех человек в частном доме. Предположительно, преступление совершил глава семейства, который на данный момент задержан.

Первоначально, внимание полицейских привлек пожар одноэтажного жилища на улице Карельская в Хабаровске. При разборе сгоревшего дома были найдены тела двух женщин, 83-х и 34-х лет и двух малолетних детей. При этом, у двоих жертв обнаружены признаки насильственной смерти, пишет портал DVHab.ru.

Следователи заподозрили в убийстве и намеренном поджоге дома главу семьи, частного предпринимателя Павла Иванова. Мужчина был объявлен в розыск. На данный момент, он уже задержан и следователи его допрашивают.

В Следственном комитете отметили. что в момент поимки подозреваемый находился в неадекватном состоянии. Мужчина не мог объяснить, что произошло, а от его одежды сильно пахло гарью, передает Life.ru.

Теперь следователям предстоит выяснить, что толкнуло бизнесмена расправиться со своей женой, бабушкой и дочками. Известно, что мужчина не был судим и не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Однако, по некоторым данным, он злоупотреблял алкоголем.

Кроме того, знакомые погибших отмечают, что в последнее время мужчина вел себя агрессивно, часто конфликтовал с соседями. Следователи также выяснили, что в последнее время семья остро испытывала финансовые трудности.