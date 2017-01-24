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В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
Первоначально, внимание полицейских привлек пожар одноэтажного жилища на улице Карельская в Хабаровске. При разборе сгоревшего дома были найдены тела двух женщин, 83-х и 34-х лет и двух малолетних детей. При этом, у двоих жертв обнаружены признаки насильственной смерти, пишет портал DVHab.ru.
Следователи заподозрили в убийстве и намеренном поджоге дома главу семьи, частного предпринимателя Павла Иванова. Мужчина был объявлен в розыск. На данный момент, он уже задержан и следователи его допрашивают.
В Следственном комитете отметили. что в момент поимки подозреваемый находился в неадекватном состоянии. Мужчина не мог объяснить, что произошло, а от его одежды сильно пахло гарью, передает Life.ru.
Теперь следователям предстоит выяснить, что толкнуло бизнесмена расправиться со своей женой, бабушкой и дочками. Известно, что мужчина не был судим и не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Однако, по некоторым данным, он злоупотреблял алкоголем.
Кроме того, знакомые погибших отмечают, что в последнее время мужчина вел себя агрессивно, часто конфликтовал с соседями. Следователи также выяснили, что в последнее время семья остро испытывала финансовые трудности.
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