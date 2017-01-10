Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья

Трагический инцидент произошел в Санкт-Петербурге на станции метро "Площадь Александра Невского". Мужчина погиб, упав под поезд после того, как его в шутку толкнул один из друзей.

О подробностях происшествия рассказали очевидцы. По их словам, компания из пяти-шести человек (предположительно, мигранты из Средней Азии) шла по платформе подземки.

Мужчины смеялись и дурачились, в шутку пихая друг друга. В какой-то момент, один из друзей толкнул другого и тот потерял равновесие прямо у края платформы, сообщает "Фонтанка".

В результате мужчина упал под колеса прибывающего поезда. Упавший пытался уберечь себя, то состав накрыл его буквально через пару секунд. Очевидцы отмечают, что у машиниста поезда физически не было никакой возможности предотвратить трагедию.

Друзья погибшего остались на платформе и сначала попытались поднять его тело с рельсов. Затем компания разъехалась и только один из мужчин остался дожидаться полицию и скорую. По словам пассажиров метро, виновник трагедии также предпочел уехать.

Тем временем, в МВД Санкт-Петербурга пока не стали подтверждать версию несчастного случая, однако и не опровергли ее. "Ведется проверка", – сообщили в полиции. На данный момент, правоохранительные органы устанавливают все подробности происшествия.

Напомним, утром 22 декабря 2016 года на серой ветке московского метро произошел сбой из-за смерти пассажира. По предварительной информации, инцидент произошел на станции "Алтуфьево".

Упавшего на рельсы мужчину достали и передали медикам, однако от полученных травм он скончался. Из-за трагического происшествия движение поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" было полностью остановлено.