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Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
О подробностях происшествия рассказали очевидцы. По их словам, компания из пяти-шести человек (предположительно, мигранты из Средней Азии) шла по платформе подземки.
Мужчины смеялись и дурачились, в шутку пихая друг друга. В какой-то момент, один из друзей толкнул другого и тот потерял равновесие прямо у края платформы, сообщает "Фонтанка".
В результате мужчина упал под колеса прибывающего поезда. Упавший пытался уберечь себя, то состав накрыл его буквально через пару секунд. Очевидцы отмечают, что у машиниста поезда физически не было никакой возможности предотвратить трагедию.
Друзья погибшего остались на платформе и сначала попытались поднять его тело с рельсов. Затем компания разъехалась и только один из мужчин остался дожидаться полицию и скорую. По словам пассажиров метро, виновник трагедии также предпочел уехать.
Тем временем, в МВД Санкт-Петербурга пока не стали подтверждать версию несчастного случая, однако и не опровергли ее. "Ведется проверка", – сообщили в полиции. На данный момент, правоохранительные органы устанавливают все подробности происшествия.
Напомним, утром 22 декабря 2016 года на серой ветке московского метро произошел сбой из-за смерти пассажира. По предварительной информации, инцидент произошел на станции "Алтуфьево".
Упавшего на рельсы мужчину достали и передали медикам, однако от полученных травм он скончался. Из-за трагического происшествия движение поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" было полностью остановлено.
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