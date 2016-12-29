Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой

В подмосковном Королеве следователи выясняют обстоятельства убийства 46-летней женщины и ее пятилетнего сына. Их тела пролежали в запертой квартире больше недели.

Об исчезновении женщины и ее ребенка впервые заявила воспитательница детского сада, в который ходил мальчик. Обычно дисциплинированная Елена Фролова всегда приводила и забирала его строго в одно и то же время, сообщает "Московский Комсомолец".

Когда женщина перестала появляться в саду, сотрудники учреждения забили тревогу и обратились в полицию. Стражи порядка опросили соседей, которые также сообщили, что давно не видели Елену.

Подойдя к двери ее квартиры, полицейские почувствовали характерный запах. После этого с помощью сотрудников МЧС стражи порядка взломали жилище. В ванной они обнаружили тела женщины и мальчика с признаками насильственной смерти.

Вскрытие показало, что у ребенка было сломано основание черепа, а у его матери – кости носа. На данный момент точная причина их смерти не установлена. Окончательные выводы можно будет делать после результатов гистологической экспертизы, так как тела долгое время пролежали в воде.

Как рассказали сотрудники детского сада, Елена работала уборщицей и явно испытывала материальные трудности, однако ребенка всегда одевала чисто и аккуратно. Женщина вела закрытый образ жизни, алкоголем не злоупотребляла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Проводится комплекс мер, направленных на раскрытие преступления.