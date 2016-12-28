Задушивший школьника москвич оказался американцем

Выяснились новые подробности жуткой семейной трагедии, разыгравшейся на Ломоносовском проспекте в Москве. Оказалось, что тело задушенного школьника пять часов пролежало в квартире, прежде чем его обнаружила мать.

По предварительной информации, 17-летний юноша задушил десятилетнего брата, после чего завернул тело в простыню и спрятал в туалете. Спустя пять часов мать обнаружила мертвого сына.

Однако подозреваемый в преступлении подросток начал избивать женщину, пытаясь заставить ее не обращаться в полицию. Мать смогла выбраться из квартиры и убежать к соседке, которая и позвонила стражам порядка, сообщает РЕН ТВ.

Не дожидаясь приезда полиции, юноша сбежал из квартиры. Позже он был задержан. "Во время допроса молодой человек признал вину. В ходе проведения следственных действий установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей", – сообщает столичный Следственный комитет.

Выяснилось также, что подозреваемый в убийстве подросток является гражданином США. Юноша родился в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве был жестоко убит десятилетний мальчик. Первоначально предполагалось, что старший брат расправился с ребенком в ходе семейной ссоры. Якобы мальчик заступился за мать во время ее конфликта со старшим сыном. По факту преступления возбуждено уголовное дело.