Задушивший школьника москвич оказался американцем

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По предварительной информации, 17-летний юноша задушил десятилетнего брата, после чего завернул тело в простыню и спрятал в туалете. Спустя пять часов мать обнаружила мертвого сына.
Однако подозреваемый в преступлении подросток начал избивать женщину, пытаясь заставить ее не обращаться в полицию. Мать смогла выбраться из квартиры и убежать к соседке, которая и позвонила стражам порядка, сообщает РЕН ТВ.
Не дожидаясь приезда полиции, юноша сбежал из квартиры. Позже он был задержан. "Во время допроса молодой человек признал вину. В ходе проведения следственных действий установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей", – сообщает столичный Следственный комитет.
Выяснилось также, что подозреваемый в убийстве подросток является гражданином США. Юноша родился в Лос-Анджелесе.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве был жестоко убит десятилетний мальчик. Первоначально предполагалось, что старший брат расправился с ребенком в ходе семейной ссоры. Якобы мальчик заступился за мать во время ее конфликта со старшим сыном. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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