Репетитор выкинула ребенка с 15-го этажа

Полиция выясняет обстоятельства жуткой трагедии, произошедшей в подмосковных Мытищах. Преподаватель иностранного языка выбросила своего семилетнего сына из окна 15-го этажа.

Известно, что убившая сына женщина работала частным репетитором иностранного языка. По информации следователей, педагог совершила преступление после того, как на фоне нервного срыва выпила неизвестное количество успокоительного, передает Life.ru.

На данный момент 34-летняя уроженка Калужской области задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Теперь следователям предстоит выяснить мотивы, которые толкнули женщину на страшное преступление.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья вытолкнула семилетнего сына из окна 15-го этажа. От полученных травм ребенок скончался.

"Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в Следственном комитете.

