За что в Москве зарезали 12-летнюю девочку

Следственный комитет продолжает дело в отношении 21-летнего мужчины, который обвиняется в жестокой расправе над дочерью своей сожительницы. Тело ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы. Во время допроса подозреваемый сознался в содеянном, а дальнейшие следственные мероприятия позволили установить его мотивы.

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