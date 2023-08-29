Собянин: Обкатка маршрута МЦД-4 начнется на этой неделе

Имя преемницы Пугачевой Тесты Брежнева и Меладзе продают дом Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Вторник 29 августа

14:56Пока муж на гастролях: кто прижимает и гладит жену Газманова 14:42Семья собралась рядом с Заворотнюк в важный день 14:00Чемпионка по фигурному катанию пропала в Москве 13:30Отказ от спиртного пошел на пользу? Как изменилась бросившая пить Седокова 12:36Билеты возвращают: выступление иноагента Галкина* в Эстонии сорвалось 11:41"Стала похожа на буддийского монаха": Хакамада о борьбе особенной дочери с онкологией 11:25У побережья Индонезии зафиксировали мощные землетрясения 10:57После гибели школьницы в Каменск-Уральском разыскивают велосипедиста 10:36Что Немоляева на самом деле думает об уехавшей за границу Хаматовой 09:57"На Пашку похож": жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео 09:16"Мнение наркоманок не интересует": сделавшая пластику Боня ответила на критику Мамаевой 08:37"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин 08:00Момент спасения ребенка от стаи собак в море попал на видео 06:22День знаний без дождя: синоптик рассказал о погоде 1 сентября 04:31Бесстыжие козы спарились на пороге детского центра в Москве – видео 02:27"Встретила своего человека": нового возлюбленного Клавы Коки покажут на всю страну 00:02Врач: бессонница после сорока лет ведет к когнитивным нарушениям 21:33В Татарстане женщину оштрафовали за злобные комментарии в интернете 21:22В Москве на ВДНХ загорелось здание 21:07В Карачаевске подросток убил ребенка и надругался над телом 20:55Что будет с наследством бездетной Мирошниченко и причем тут поклонники? 19:14Стас Пьеха честно ответил на вопрос про бывших девушек: Нет других способностей и талантов 18:02Певица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 15:53Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 13:53Россиянка пропала после занятий дайвингом в Египте 12:52Народную артистку Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище 12:40Воссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 11:35"Уже пошел": Пригожин показал умилительный ролик с подрастающим внуком 10:44Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным 10:27"Болтаются куски": новый хирург Успенской ужаснулся ее пластикой от Хайдарова 09:22Не общались: помощник раскрыл детали отношений Мирошниченко с родней 08:00Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами 06:30Самые частые причины ошибок на экзамене 04:30Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога 02:24Российский диетолог рассказал о тесной связи переедания с депрессией 00:07Какие опасные болезни могут скрываться за нарушением речи: отвечает нейропсихолог 23:55Крид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 23:26У Екатерины Стриженовой родились внуки-близнецы 23:15Рудковская рассказала о заболевании Плющенко: Нездоровится неделю 22:38Сябитова откровенно о причине разводов: Изменяют и красивым, и некрасивым 22:13Почему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 21:39Собчак спровоцировала критику Бони из-за решения сделать пластическую операцию 20:18Городское фэнтези: 5 романов, которые вам точно запомнятся 18:57Не смог без Чуриковой: Михалков озвучил причину смерти Панфилова 15:25Петросян пришел на ледовое шоу с Костомаровым и остался в восторге 13:21Николаев объяснился перед поклонниками из-за поездки за границу: Планировал давно 11:38Прилучный поделился редким семейным кадром в честь важного события 08:50Что делать, если вы забыли свою речь на мероприятии? 06:27Нашествие наставников, бизнес-тренеров и учителей. Почему все стали друг друга учить? 04:14Нападение енота на бундестаг сняли на видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Обкатка маршрута МЦД-4 начнется на этой неделе

Собянин: Обкатка маршрута МЦД-4 начнется на этой неделе
62

Четвертый диаметр свяжет более 20 районов Москвы.

Власти столицы вместе с РЖД готовятся к открытию четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На этой неделе начнется обкатка маршрута, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха Московской области почти готова станция Ольгино. На соединительной линии завершаются работы на станциях Кутузовская и Тестовая. Подходит к концу реконструкция Поклонной.

Собянин уточнил, что Тестовая войдет в число крупнейших вокзалов Москвы. Станция объединит два диаметра, три линии метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

"МЦД-4 свяжет больше 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Это будет самая протяженная рельсовая артерия в Москве — ее длина 86 км", – написал градоначальник.

Четвертый диаметр соединит подмосковные города Железнодорожный (Балашиха) и Апрелевка.

17 августа запущено пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). На линии 38 станций и 21 пересадка на метро, БКЛ, МЦК и другие диаметры. Стоимость поездок снизилась до 3,5 раза.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 – Подольск и Нахабино.

29 августа 2023, 15:37
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: На северо-западе Москвы построили 14 домов по программе реновации

Собянин: На северо-западе Москвы построили 14 домов по программе реновации
Новое жилье получат более 86 тысяч человек. В программу реновации в Северо-Западном административном округе (СЗАО) включен 431 дом.

Сергей Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения

Сергей Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения
Специалисты пользуются базами данных, созданными на российском ПО. В Москве при проектировании и строительстве объектов метрополитена все чаще используются цифровые технологии.

Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами

Эксперты назвали регион с самыми дешевыми частными домами
В каком регионе недвижимость дешевле, рассказали аналитики. В последнее время наблюдается тренд на снижение цен на частные дома.

Собянин: Более 2000 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года

Собянин: Более 2000 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года
В городе приведут в порядок еще девять объектов. В Москве отреставрируют девять произведений монументального искусства.

Эксперты дали советы по оформлению ипотеки на строительство дома

Эксперты дали советы по оформлению ипотеки на строительство дома
Эксперты дали советы по оформлению ипотеки на строительство дома. Они рассказали про новый вид кредитов и дали советы по постройке дома. Специалисты компании "Метриум" рассказали обо всех нововведениях.

Что делать в случае затопления квартиры соседями

Что делать в случае затопления квартиры соседями
Затопление квартиры из-за прорыва трубы – нередкое явление. Что делать в таких случаях? Как действовать в случае, если затапливают соседи, куда обращаться и от кого ждать компенсации? В пресс-службе Роскачества рассказали о порядке действий.

Выбор читателей

28/08ПндВоссоединение Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми обернулось истерикой 27/08ВскКрид рассказал о разладе наставников на шоу "Голос. Уже не дети": Атмосфера накаляется 28/08ПндМалиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне: Человек-фейк 27/08ВскПочему SHAMAN так популярен: отвечает эксперт 28/08ПндПевица Слава рассказала, с кем ей изменил муж и почему она его простила 28/08ПндБузова показала видео поцелуя с Овечкиным