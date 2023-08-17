Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Наследство Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Четверг 17 августа

15:40Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму 14:20Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 13:14В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году 12:33В Московской области тренер по боксу избил ребенка 10:49"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 08:28"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 08:00Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню 06:25Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей 04:17Как снимают постельные сцены в турецких сериалах 02:16В России подорожала аренда квартир 00:15Какая поза для сна вызывает преждевременное старение 21:39"Как сектант": россияне высмеяли Лозу за слова о плоской Земле 20:49Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 20:49Российскую туристку искусали клопы в пятизвездочном отеле Турции 19:54Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 19:22Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке 19:15"Любимая": в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной 18:06"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото 17:21"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16:54"Хочет денег": зачем на самом деле Слава устроила скандал из-за неудачной пластики 16:27"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 15:43Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я 15:04Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности 14:55Вместе 35 лет: Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака 13:30В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа 11:31Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 09:53Пилот самолета южноамериканской авиакомпании умер во время рейса 09:07Синоптик рассказал о начале "ростовского лета" в Москве 06:05Необходимость или психологическое расстройство – где грань? 04:17В Хибинах рысь вышла к людям и попала на видео 02:39"Летние" продукты, которые навредят вашему рту 00:15Как подготовить организм к осени 23:45Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой 22:25"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу 22:04Психолог рассказала об особенностях детского блогинга 20:32В московском метро вор выхватил телефон у пассажира во время разговора 19:20Адвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс 18:18Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга 17:33Травматолог-ортопед порекомендовал при растяжении прикладывать холод 17:24Все решили: стали известны подробности развода Гуфа с женой 16:43Прощай, легенда: Наталию Королеву похоронили возле бабушки на Армянском кладбище 16:31"Мне плохо": 43-летняя Анна Семенович раскрыла свои страхи 15:45Попавшей в ДТП Ладе Дэнс угрожают убийством: у певицы нервный срыв 15:17"Это глупо и непрофессионально": Соседов высказался после обвинений певицы Славы 14:47Умер наставник Пугачевой и Буйнова легендарный клоун Андрюша 13:25Признавшаяся в зависимости МакSим раскрыла историю семьи: Мой отец злоупотреблял алкоголем 12:12В Екатеринбурге из-за потерявшего сознания водителя в ДТП пострадали шесть человек 11:25В Нижнем Тагиле сбежавшего из машины скорой мужчину нашли мертвым спустя полтора месяца 08:00На каких автомобильных запчастях опасно экономить
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Путин и Собянин открыли уникальный маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское
78

Диаметр соединил Ленинградское и Казанское направления.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 17 августа открыли пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

Мэр столицы Сергей Собянин назвал запуск МЦД-3 историческим событием. Маршрут объединил северо-запад Москвы и юго-восток области и связал Ленинградское и Казанское железнодорожные направления.

"Для этого проделана была колоссальная работа вместе с Российскими железными дорогами, с Московской областью при поддержке правительства Российской Федерации и вашим непосредственным контролем за этим большим проектом", – рассказал мэр.

Перед запуском диаметра была обновлена навигация на железнодорожных станциях, в метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК). Записано 444 аудиофайла с объявлениями о станциях и пересадках.

Поездки станут комфортнее для сотен тысяч жителей Москвы и области. МЦД работает по расписанию метро. На линиях ходят современные поезда "Иволга".

Длина МЦД-3 составляет 85 километров. Линия соединила Зеленоградский административный округ Москвы и областной город Раменское. На диаметре расположена 41 станция.

В ближайшее время планируется открытие МЦД-4. Маршрут длиной 86 километров протянется от Железнодорожного (Балашиха) до Апрелевки. Диаметр пройдет через центр Москвы и соединит железнодорожные вокзалы.

17 августа 2023, 15:15
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню

Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню
Нынешние тренды в интерьера кухни по-прежнему на стороне минимализма.

В России подорожала аренда квартир

В России подорожала аренда квартир
В России подорожала аренда жилья.

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД
Объекты построили в рамках реконструкции старой клеверной развязки. Открыто движение по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля.

Аналитики назвали российские мегаполисы с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках

Аналитики назвали российские мегаполисы с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках
Среди российских городов-миллионников наибольшая доля нераспроданных квартир в новостройках в Омске – почти 77% строящегося жилья, из 323,8 тыс.

Блиновская и отсос грязи: сантехник решил отомстить звезде

Блиновская и отсос грязи: сантехник решил отомстить звезде
Вот тебе и марафон желаний! Каверзная история о нанятом сантехнике переходит из уст в уста. Елена Блиновская отдувается по всем фронтам. За взлетом и падением предприимчивой блогерши наблюдала вся страна.

Кого чаще "кидают" при сделках с недвижимостью: психологический портрет

Кого чаще "кидают" при сделках с недвижимостью: психологический портрет
Психолог назвал категории людей, подверженных высокому риску. Покупка или продажа жилья, оформление соответствующих документов – это очень ответственная задача, с которой, увы, справляются далеко не все граждане.

Выбор читателей

15/08ВтрЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга 15/08ВтрАдвокат Жорин раскрыл подробности угроз в адрес Лады Дэнс 15/08Втр"Мне плохо": 43-летняя Анна Семенович раскрыла свои страхи 15/08ВтрПрощай, легенда: Наталию Королеву похоронили возле бабушки на Армянском кладбище 16/08СрдБолезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 16/08СрдНаталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ