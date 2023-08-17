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В России подорожала аренда квартир

В России подорожала аренда квартир
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В России подорожала аренда жилья. Специалисты называют главной причиной подобной тенденции массовый приток трудовых мигрантов к осенннему периоду.

"Прибывают многочисленные трудовые мигранты как из регионов России, так и из других стран, которые начинают активно искать место для временного проживания. Они приезжают ближе к осени, чтобы устроиться на работу, решить вопросы с оформлением. Это создает заметный прирост спроса на арендное жилье", — цитирует вице-президента "Гильдии риэлторов Москвы" Екатерину Никитину URA.ru. Эксперт отметила, что рост цен на аренду жилья также связан с притоком студентов в города.

17 августа 2023, 02:16
Фото: Pixabay.com
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