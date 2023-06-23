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Пятница 23 июня

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Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
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Улучшится транспортное обслуживание районов за МКАД и подмосковных городов.

Завершается строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы. Это 4,7 километра дорог, два путепровода, подземный пешеходный переход в районе Сочинской улицы, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новый бессветофорный участок МСД от Лухмановской до Покровской значительно улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, прилегающих городов Люберцы и Балашиха. Закончим его уже в сентябре", – рассказал градоначальник.

Собянин напомнил, что в январе открылся участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Он снизил нагрузку на ряд объездных улиц: Сочинская, Рождественская, 8 марта, Недорубова и других.

Продолжается строительство южных участков Московского скоростного диаметра. Работы завершатся в 2023 году. Улучшится транспортная доступность 22 районов столицы.

Длина Московского скоростного диаметра составит 68 километров. МСД соединит крупнейшие вылетные магистрали. Уменьшится количество заторов, улучшится экологическая ситуация.

23 июня 2023, 12:03
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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