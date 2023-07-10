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Как выбрать профессиональных ремонтников: объяснил эксперт

Как выбрать профессиональных ремонтников: объяснил эксперт
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Не стоит доверять подрядчикам, которые якобы не могут определить стоимость ремонта.

Недавнее социологическое исследование о ремонте, проведенном за последние три года, показало, что половина россиян жалеют о потерянном времени. Поэтому зачастую граждане предпочитают улучшать свою недвижимость не самостоятельно, а при помощи подрядчиков. Однако и с ними не все так просто.

Если наткнуться на непрофессионалов, то можно потратить значительно больше средств, чем изначально предполагалось. Кстати, 47% россиян пожаловались именно на превышение бюджета. В худшем случае можно остаться и без денег, и без качественного ремонта. 13% респондентов заявили и проблемах с мошенниками.

Как же выбрать профессиональных подрядчиков? На этот вопрос ответил мастер по ремонту Владимир Ковальчук. В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт подчеркнул, что среди его "коллег" попадаются и мошенники.

Правильно подобранные специалисты помог владельцу квартиры сохранить и деньги, и нервы, и время. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на ряд критериев. К примеру, профессиональные ремонтники не стесняются демонстрировать свои работы и, как правило, собирают портфолио.

Плохие подрядчики, напротив, показывают картинки, скачанные с произвольных сайтов или у других компаний. Кроме того, они зачастую уклоняются от ответов, касательно используемых материалов, а также стоимости предоставляемых услуг.

10 июля 2023, 11:13
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 идей для бюджетного ремонта кухни

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Евгений Коблов. Фото: Пресс-служба

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