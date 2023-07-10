За что готовы переплачивать арендаторы квартир

Площадь квартиры стала менее важным фактором, чем комфорт.

На отечественном рынке недвижимости растет спрос на квартиры для долгосрочной аренды. Так, во втором квартале текущего года арендаторы проявляли активность на десять процентов чаще. Меж тем, популярностью у потенциальных клиентов пользуются далеко не все жилье. За что россияне готовы переплачивать, а за что нет, объяснили риелторы.

Больше всего внимание арендаторов привлекают однокомнатные или двухкомнатные квартиры, отличайся комфортом. Данный фактор сегодня играет большую роль, чем площадь недвижимости. Об этом эксперты рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Риелтор Олеся Рудакова связывает возрастающую популярность долгосрочной аренды с нежеланием граждан приобретать недвижимость в ипотеку. По ее словам, клиенты отдают предпочтения домам, которые расположены в удобных и живописных местах.

Кроме того, арендаторам важен ремонт квартиры, наличие необходимой техники, наличие зон отдыха во дворах, транспортная доступность, а также близость инфраструктуры, например, салонов красоты или кафе. Однако за метраж россияне реже готовы переплачивать.

На популярность долгосрочной аренды обратила внимание и риелтор Юлия Ваньчкова. По ее словам, строительство крупного коммерческого объекта с большим количеством сотрудников может привести к росту спроса на квартиры поблизости.