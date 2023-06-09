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Пятница 9 июня

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Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога

Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога
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Астролог предупредила людей о возможных проблемах при переезде, который им предстоит по гороскопу.

Порой перемены в жизни зависят от множества факторов, в том числе от расположения звезд на небе. Астролог Анна Савельева рассказала, представителям каких знаков зодиака предстоит менять место жительства уже этим летом.

Перемены затронут якобы три типа людей, которые родились под созвездиями Близнецов, Скорпиона и Рыб. По словам эксперта, придется переезжать по ряду причин. Сообщается, что часть людей даже не запланирует переезд, так как решение о смене крыши над головой будет вынужденным.

А некоторым смена обстановки и бытовая волокита, возможно, станет в тягость. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, уверяет специалист. Согласно прогнозу, основным фактором вынужденного переезда станут неожиданности, которые и повлекут за собой последствия.

Рыбам уже этим летом гороскоп предрекает переезд на новое место жительства. Это может быть новая квартира или даже другая страна. Но в данном случае звезды сулят проблемы. Такой переезд будет либо вынужденный, либо осложненный бытовыми вопросами, такими как срочная необходимость делать на новом месте ремонт.

Близнецы – еще один знак зодиака, связанный с переездом в рамках прогноза. У представителей перемены могут начаться не только в вопросах недвижимости, но и в работе, и с постоянным местом жительства. Возможна эмиграция. При этом астролог предупреждает, что не стоит торопиться обживаться на новом месте. Переезд будет не долгосрочный, а месяца на 3–4, потом Близнецов опять куда-то потянет.

Скорпионы предстоящим летом захотят чего-то нового, причем кардинально нового. Переехать получится только в конце лета, и то временно, так как окончательно уехать с насиженного места они пока не готовы. Отметим, что гороскоп не всегда бывает точным, а это значит, что переживать раньше времени не стоит.

9 июня 2023, 10:40
Путешествие. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

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