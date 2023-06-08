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Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера

Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера
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Эксперт призвал пользоваться современными технологиями в квартире.

Наверное, нам всем хотелось бы видеть свое жилище чистым, стильным и современным. И вряд ли кому-то нравиться тратить большое количество времени на уборку квартиры. Оказывается, два этих вроде бы невзаимосвязанных фактора можно удачно совместить.

Как это сделать, в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" объяснил дизайнер интерьера Сергей Куцерубов. По его мнению, ряд стилистических решений позволят сократить время уборки квартиры.

Так, эксперт призвал отказаться от большого количества декоративных элементов в доме. Очевидно, чем меньше предметов находится в квартире, тем свободнее пространство, то есть тем легче заниматься уборкой.

Если даже заставлять комнаты декором, то лучше выбирать простые формы и минимальное количество деталей. Особое внимание стоит уделить материалам. К примеру, текстиль является источником загрязнения.

Также эксперт призвал пользоваться современными технологиями в квартире. Идеальным решением может стать робот-пылесос или вакуумный упаковщик. Что касается цветов, дизайнер порекомендовав отдавать предпочтение предметам интерьера в монохромных тонах.

По его словам, обилие деталей в интерьере квартиры, а также разнообразие ярких цветов лишь привлекают грязь. Меж тем, чтобы сохранять в доме порядок, убивать мусор следует сразу, а не когда он накопится.

8 июня 2023, 11:00
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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