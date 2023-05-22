Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни

Боня на Каннском кинофестивале Тесты Бывший Волочковой избил жену Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 22 мая

04:17Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни 02:17Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана 00:22Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение 22:135 увлекательных исторических романов последних лет 20:38Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео 19:09Григорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом 18:04Владимир Пресняков вышел из себя на шоу "Голос" из-за шума зрителей 17:00Билан решил оставить музыку и стать фермером 16:45Маша Распутина перестала пускать мужа в спальню 16:11Горы меняют цвет: оказавшаяся в древнем городе Андреева поделилась самыми сильными впечатлениями 15:42Лолита рассказала о драматических событиях с певицей МакSим после истории с сорвавшимся концертом 14:40Петросян рассказал правду о проблемах со здоровьем 13:49Варум впервые за долгое время вышла в свет с Агутиным 13:11Сердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 12:43Супруга Диброва нашла ему новую работу после увольнения 11:21Семенович перестала выходить на связь и встревожила поклонников 10:16Плакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 08:32Спасти нельзя расстаться: когда отношениям приходит конец? 06:24Врач-диетолог предупредила об опасности быстрого похудения 04:06Готовит певица Рианна: рецепт салата за 10 минут 02:03Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео 00:04Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон 22:12Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл 20:02Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным 18:24Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 18:14SHAMAN предложили наградить государственным званием 17:063 фильма о Санкт-Петербурге для уютных выходных 16:47Фигуристка Алена Косторная выходит замуж в 19 лет 16:08Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова борется с раком 15:36Купила квартиру: как Пугачева пыталась спасти автора "Арлекино" 14:42В новом интервью Бородина рассказала об абьюзе и скупых мужчинах 14:23Эмма Уотсон: как актриса находит утешение после разрыва 13:30Жизнь до Джигарханяна: как выглядела Цымбалюк-Романовская 27 лет назад 13:03Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино 12:28Колдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии 11:53"Отец-молодец": у звезды "Однажды в России" Мусагалиева родился сын 11:36Лариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери 11:31Актриса Дарья Калмыкова раскрыла подробности своего развода 11:10Толкалина идет на поправку после хирургического вмешательства 08:27"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата 06:43Как избавиться от колорадского жука на даче? Эффективные лайфхаки 04:1725% квартир на Арбате сдается в аренду 02:35Будь здоров! Какая диета облегчит аллергию на пыльцу? 00:15Столичные застройщики осваивают Петербург 21:51"Ничего не спрашивайте": жену 83-летнего Виторгана утешают всей страной 21:30Звезда шоу "Уральские пельмени" заявила о желании работать в тюрьме 20:31Дочь Заворотнюк блеснула роскошной полуобнаженной фигурой в купальнике на яхте 20:01Оскандалившемуся Козловскому предрекли будущее 19:40Какая судьба ждет Джонни Деппа после развода и судов с Эмбер Херд 19:22"Человек не может умереть позже срока": нумеролог рассказала о дате смерти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни

Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни
3

Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 нон-фикшн книг от известных психотерапевтов и коучей, которые помогут вам выйти на новый уровень в отношениях с самим собой. С этого и начинается счастье.

Тревожность, стресс и эмоциональное выгорание — состояния, знакомые практически каждому современному человеку. Во времена турбулентности очень важно найти опору внутри себя, научиться ценить настоящее и качественно отдыхать. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 нон-фикшн книг от известных психотерапевтов и коучей, которые помогут вам выйти на новый уровень в отношениях с самим собой. С этого и начинается счастье.

"Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления", Джессами Хибберд

Фото: ЛитРес

С синдромом самозванца сталкивался почти каждый — то неприятное чувство, когда вам кажется, будто вы не заслужили то, что имеете. Внутренний критик отрицает таланты и способности, и намекает на то, что совсем скоро вы будете разоблачены. Знакомо? Книга клинического психолога Джессами Хибберта поможет справиться с неуверенностью в себе, научиться не корить себя за ошибки и ценить собственные достижения. Помимо теоретической информации, в ней много практических упражнений и техник. Вы узнаете, как повысить самооценку, поверить в свою компетентность, проработать страхи и за счет всех этих шагов повысить эффективность. Но все же эта книга не о достигаторстве, а об истинной любви к себе — это ценный скилл, значительно повышающий качество жизни.

"Приручи своих драконов. Обрати недостатки в достоинства", Хосе Стивенс

Фото: ЛитРес

Эту книгу психотерапевт Хосе Стивенс написал более 20 лет назад, и она стала мировым бестселлером, который всегда остается актуальным. Автор решил разбавить теорию мифологическими элементами — так появились драконы, символизирующие определенные поведенческие паттерны и страхи. Стивенс выявил семь таких «драконов», которые съедают нашу энергию, мешают развивать способности и достигать большего. Среди них: саморазрушение, излишнее упрямство, жадность, мученичество и высокомерие. Зачастую драконы связаны между собой — так одна проблема становится причиной другой. Автор подробно рассказывает, как проявляются эти установки, в чем может быть их причина, и как преобразовать условно «вредные» паттерны в «полезные». Книгу можно слушать, как подкаст, — материал хорошо структурирован и легко усваивается на слух.

"Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех", Хэл Элрод

Фото: ЛитРес

Еще один мировой бестселлер в нашей подборке — книга о полезных утренних ритуалах, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему. Однажды Хэл Элрод заметила, что большинство успешных людей продуктивно и приятно проводят утренние часы. Это не значит, что после пробуждения нужно сразу же начинать медитировать или отправляться на пробежку. В книге приведены разные варианты утреннего времяпрепровождения, которые поднимут настроение и дадут заряд энергии на весь день. Выбирайте то, что вам больше по душе: это могут быть короткие прогулки, несколько минут чтения, общение с родными, ведение дневника, время для спокойного приготовления вкусного завтрака. Главный посыл книги — утро не должно ассоциироваться у вас лишь со спешными сборами на работу. Напротив, оно может быть лучшим временем суток, которое сделает вас счастливее.

"Как выйти из зоны ошибок. Избавьтесь от негативных мыслей и возьмите под контроль свою", Уэйн Дайер

Фото: ЛитРес

Книга известного коуча и лектора Уэйна Дайера посвящена ловушкам мышления и когнитивным искажениям, которые повышают уровень тревожности. Это могут быть бессмысленные переживания о будущем, чувство вины, стремление к перфекционизму, привычка прокручивать в голове негативные сценарии или ситуации из прошлого, где вы могли найти более удачное решение. Дайер рисует портрет человека с негативным мышлением — и в нем почти каждый современный житель большого города может узнать себя. Автор уверен, что деструктивные установки можно проработать с помощью психотерапевтических техник. Помочь читателю обрести внутренний баланс — в этом главная цель книги. Уделяйте практикам хотя бы пару минут в день, чтобы тревожные мысли посещали вас как можно реже.

"Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием", Ранган Чаттерджи

Фото: ЛитРес

Вдохновляющая аудиокнига Рангана Чаттерджи — автора популярного в Великобритании шоу "Доктор в доме" и спикера TED. Он рассказывает, как стресс влияет на физическое здоровье человека, и что с этим делать. Маленький спойлер: просто ложиться спать пораньше и правильно питаться недостаточно. В книге вы найдете множество маленьких, но не действенных лайфхаков анти-стресс планирования своего дня. Также доктор делится эффективными техниками для снижения тревожности — короткими дыхательными практиками и медитациями, которые помогут быстро обрести спокойствие даже в очень стрессовой ситуации. Автор предлагает изменить отношение к своему телу и сознанию, целеполаганию и тайм-менеджменту, — только комплексный подход позволяет достичь по-настоящему ощутимых результатов.

По специальному промокоду dniab23 вы получите 20% скидку на Литрес Абонемент. С ним можно ежемесячно брать себе электронную или аудиокнигу стоимостью до 700 рублей из самого большого в России каталога, включая новинки и бестселлеры, а также получить две книги из специальной подборки.

22 мая 2023, 04:17
Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

5 увлекательных исторических романов последних лет

5 увлекательных исторических романов последних лет
Вместе с книжным сервисом Литрес выбрали 5 отличных произведений о разных странах и временах. Перенестись в Лондон 18 века или Париж эпохи суфражисток, узнать детали русского дореволюционного быта и прочувствовать атмосферу эмигрантского быта во Франции в начале прошлого столетия… Исторические романы развивают эрудицию и помогают отвлечься от рутины — за это мы их и любим.

Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон

Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже давно составила список самых удачных детских произведений. Список книг небольшой, их пять. Главная красавица королевской семьи Британии совмещает уйму деловых и семейных обязанностей с чтением качественной литературы.

Памятник самокопанию в музее "Калифорния"

Памятник самокопанию в музее "Калифорния"
Поскольку "Музей "Калифорния" относится к книгам жанра автофикшен, как и упоминавшиеся здесь "Тетрис для бедных" и "Девственность", то ожидать от него лихо закрученного детективного сюжета не стоило даже несмотря на наличие намеков на таковой на первых страницах. Но нет – детектива не будет. Впрочем, сама суть последовательного (да пусть даже и рваного, инверсированного, какого угодно) изложения событий предполагает ту или иную динамику повествования.

ТОП-3 книги апреля

ТОП-3 книги апреля
Блогер Анастасия Кузина делится опытом с читателями "Дни.ру". Продолжаем добрую традицию составлять список лучших прочитанных книг прошедшего месяца.

Причина остаться – рецензия на книгу

Причина остаться – рецензия на книгу
Сегодня хочу рассказать о книге, которую я прочитала в середине марта, но мысленно возвращаюсь и возвращаюсь к ней до сих пор – вспоминаю какие-то отдельные сцены, героев, их поступки, но больше всего мне запомнились эмоции, которые она вызывала Речь пойдет о романе Дженнифер Бенкау "Причина остаться" (18+) от изд-ва Like Book.

Выбор читателей

21/05ВскПлакала и кричала: Диане Гурцкая сообщили о скоропостижной смерти мужа 20/05СбтКолдун на "Мерседесе" пострадал в ДТП в центре Москвы: первые кадры с места аварии 21/05ВскСердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 20/05СбтАлибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной 20/05СбтЛариса Долина рассказала об умиравшей под капельницами из-за тяжелой болезни дочери 20/05Сбт"Смотрите, мои золотые": Волочкова упала во время шпагата