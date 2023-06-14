На российский рынок выходит крупный производитель мебели

Первый магазин мебели новой сети может открыться уже в июле.

Отечественные производители мебели столкнулись с серьезными логистическими и экономическими проблемами, после того, как западный мир объявил нашей стране санкционную войну. Параллельно под давлением своих властей из России ушли крупные иностранные бренды.

Разумеется, все это ударило по кошельку простых россиян. Подорожала и мебель, и строительные материалы. Отразилась негативная ситуация и на ценах на недвижимость. Однако постепенно ситуация начала приходить в норму.

Отечественные производители смогли выстроить новые логистические цепи – помог и импорт материалов из дружественных стран. Кроме того, на место ушедших гигантов отрасли пришли новые бренды.

Так, на российский рынок выходит крупный иностранный производитель мебели. По данным РИА Новости, речь идет о турецкой компании Kelebek. Первый магазин в нашей стране она может открыть уже в июле.

Как отмечает RT, первый магазин мебели нового производителя появится в Москве. Его планируют открыть в торговом центре "Мега Теплый Стан". Объект займет территорию площадью порядка 1,3 тысяч квадратных метров и станет флагманом сети.

Под маркой нового бренда производитель намерен реализовывать в России разные виды мебели: детскую, мягкую, корпусную и другие. Кроме того, в наличии будут товары для дома и сада.