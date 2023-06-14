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В России упал спрос на квартиры-студии

В России упал спрос на квартиры-студии
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В среднем по стране студии потеряли 14% спроса.

За предыдущие пять месяцев текущего года в России упал спрос на квартиры-студии. Отрицательная динамика по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составила 14% в среднем по стране.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на исследование одного из столичный агентств недвижимости. По данным экспертов, наименьший спрос к студиям проявляют в Санкт-Петербурге.

Спрос на данный вид недвижимости в северной столице упал на 34 с лишним процента. Далее следует Москва. Там студии потеряли более 20 процентов интересантов.

Однако среди городов-миллионников нашлись и исключения. Так, с января по май 2023 года спрос на студии вырос в Волгограде и Перми, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года.

В Перми интерес недвижимости увеличился на 17,5%, а в Волгограде положительная динамика составила почти три процента. Об этом сообщает телеканал "360".

К слову, в ряде регионов России предсказывают ажиотажный спрос на загородную недвижимость. Особенно это будет актуально для Сибири. Об этом один из тюменских риелторов рассказал порталу URA.RU.

По словам эксперта, сегодня в Тюмени квадратный метр частного строительства может оказаться до сорока тысяч рублей дешевле, чем "квадрат" в новостройке. Однако к осени цены на загородную недвижимость скорее всего поднимутся.

14 июня 2023, 09:20
Фото: pixabay.com
Говорит Москва✓ Надежный источник

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