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Вторник 13 июня

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Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России

Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России
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Данила Поперечный продал квартиру в Санкт-Петербурге.

Один из самых известных российских блогеров Данила Поперечный не раз оказывался в эпицентрах громких скандалов. Как правило, он попадал в различные неприятные истории из-за резких политических высказываний или неоправданно грубого, порой оскорбительного юмора.

После начала украинских событий стендап-комик выступил с критикой в адрес российских властей, а через город принял решение покинуть родину. Данила поперечный переехал в США и обосновался в Лос-Анджелесе. Однако до недавнего времени у него оставалась недвижимость в нашей стране.

На днях блогер избавился от нее. По данным телеграмм-канала Mash, он продал большую квартиру на пятом этаже ЖК в Санкт-Петербурге. РИА ФАН отмечает, что Данила Поперечный выручил от сделки 35 миллионов рублей.

Вместе с жилой недвижимостью комик также продал место для автомобиля на паркинге жилого комплекса, уточняет телеканал "Царьград". При этом саму машину – Mercedes GLE 2020 года выпуска – Данила Поперечный решил оставить себе.

По данным "Радио 1", стандапер уехал в США вместе с супругой и собакой. При этом Данила Поперечный уверял своих поклонников, что отъезд из России является временным, что, впрочем, не помешало ему избавиться от недвижимости на родине.

13 июня 2023, 09:00
Данила Поперечный. Скриншот: YouTube-канал "ТНТ4".
Telegram-канал Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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