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Пятница 5 мая

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Спрос на "вторичку" за год вырос вдвое

Спрос на "вторичку" за год вырос вдвое
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На рынке намечается дефицит.

На столичном рынке вторичных квартир может возникнуть дефицит качественных объектов по объективным ценам. Такие предложения быстро разбираются, а динамика появления новых лотов не успевает за спросом, который за последние 12 месяцев вырос в два раза.

Больше всего "вторички" – 16,1% от всего предложения – представлено в центральных районах города. Но здесь же фиксируются и самые высокие бюджеты – 476 тыс. рублей за кв. м, или 36,2 млн рублей за лот.

Следующий лидер по объему предложения – ЗАО – также известен довольно высоким ценником. Средняя цена кв. м здесь зафиксирована на уровне 308 тыс. рублей, лота – 17,6 млн рублей.

Самые низкие цены действуют в Зеленограде – 200,7 тыс. рублей за кв. м, 9,8 млн рублей за лот. Но на долю ЗелАО приходится менее 2% от всего предложения.

Больше шансов найти жилье в ЮАО и ЮЗАО, на долю которых приходится по 9,6% от всей "вторички". Средние цены квартир здесь составляют 12,7 и 14,4 млн рублей соответственно.

6 мая 2023, 02:15
Инком✓ Надежный источник

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Где быстрее всего раскупают "вторичку"

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