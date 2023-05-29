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Понедельник 29 мая

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Новостройки дороже "вторички" на 40%

Новостройки дороже "вторички" на 40%
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Это создает риски для ипотечного рынка.

Средняя стоимость новостроек в России на 40% выше, чем цена вторичного жилья. Такой дисбаланс может привести к проблемам на ипотечном рынке, считают в Центробанке РФ. Если у заемщика возникнут финансовые проблемы и он не сможет обслуживать кредит на квартиру в новостройке, то суммы от ее продажи не хватит на погашение ипотеки.

Для уменьшения рисков ЦБ РФ уже увеличил резервирование по ипотеке, выданной с середины марта. С мая предъявляются более серьезные требования к заемщикам, которые хотят оформить ипотеку с низким первым платежом: ведется более строгий учет долговой нагрузки и оценивается общий срок кредитования.

Последний раз "вторичка" обгоняла по ценам первичный рынок более пяти лет назад. В 2017 году цены на новостройки оказались на 9% выше, в 2020 году – уже на 18%, а в прошлом году – на 30%.

По данным госрегулятора, средняя цена "квадрата" в российских новостройках сейчас составляет 127 тыс. рублей, во вторичном сегменте – почти 91 тыс. рублей.

29 мая 2023, 11:00
РБК✓ Надежный источник

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