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Пятница 7 апреля

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Как сэкономить до 25% на покупке жилья

Как сэкономить до 25% на покупке жилья
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Поможет сезонность и умение рисковать.

Покупатель, который понимает основные правила рынка недвижимости, может сэкономить в среднем до 25% при покупке жилья. Об этом сообщил гендиректор компании "Флип" Евгений Шавнев.

На региональных рынках следует учитывать сезонность. Так, в жилых комплексах на Урале или в Сибири легче получить дисконт в летние месяцы, а в теплых регионах, например, в Краснодарском крае – зимой.

У менеджеров, продающих квартиры, есть определенный план продаж, по которому приходится отчитываться. Как правило, отчетный период приходится либо на конец месяца, либо на конец квартала. В это время можно побеседовать отдельно с различными менеджерами и попробовать договориться об индивидуальной скидки. Но есть и обратная сторона такого договора: сделку скорее всего придется совершать быстро и за наличные.

Застройщики регулярно предоставляют дисконты на последние лоты в проекте, рассчитывая быстрее закрыть продажи. Также можно рассчитывать на скидку при покупке двух и более лотов в одном проекте.

На вторичном рынке можно рискнуть и приобрести квартиру с обременением. Так, покупка жилья, где прописаны члены семьи бывшего владельца, позволит серьезно сэкономить. Главное, чтобы все лица были старше 18 лет. Также важно, чтобы в договоре было прописано, что после заключения сделки все родственники были выписаны.

Для тех, кто не готов рисковать, но хочет приобрести вторичное жилье со скидкой, следует искать срочные объявления о продаже. Сейчас около 5% от всех объявлений имеют такую пометку.

7 апреля 2023, 02:18
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