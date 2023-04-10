В Петербурге продают квартиру Горького

Стартовая цена жилья с шестью комнатами – 75 млн рублей.



В Петербурге продается квартира с шестью комнатами, в которой в начале прошлого века проживал известный писать, драматург и прозаик Максим Горький. Общая площадь лота составляет 212 кв. м, стартовая цена – 75 млн рублей.



Квартира размещена в доходном доме Евгении Константиновны Барсовой, жены влиятельного сенатора, на Петроградской стороне. Здание возведено в 1912 году в популярном в то время стиле северного модерна. У дома на Кронверском пр-те ассиметричный фасад, нижние этажи выложены грубым гранитом, балкон на третьем этаже украшен декоративной штукатуркой.

В квартире три спальни, светлая гостиная с камином, полная меблировка, включая современную бытовую технику. Стены украшены гобеленами и картинами, полы – коврами. В жилье ведет собственный лифт.

В советский период помещение было разделено на три коммуналки. Впоследствии одну из них пытались продать отдельно. Сейчас лоты снова объединили для продажи.

Горький, родившийся в Нижнем Новгороде, впервые приехал в Петербург в 1899 году, когда ему был 31 год. Выставленная сейчас на продажу квартира принадлежала писателю с 1914 по 1921 год. Горький также несколько лет жил на Надеждинской и Знаменской улице, а в поздние годы – в гостинице "Европейская" на ул. Ракова.