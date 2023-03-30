47% россиян отказали в ипотечных каникулах

Право на них имеет каждый, кто потерял работу.



Почти половина россиян, обратившиеся в банки с просьбой о предоставлении ипотечных каникул в последние 12 месяцев, получили отказ. Кредитными организациями было одобрено 53,4% из почти 16 тыс. заявлений.



Право на паузу в выплатах на срок до 6 месяцев имеет каждый ипотечный заемщик, который потерял работу. В качестве альтернативы можно договориться о снижении суммы платежа. Воспользоваться каникулами можно, если доходы заемщика сократились на 30%, а размер ежемесячного платежа по кредиту составляет более половины от дохода.

Основной причиной отказа, по данным Центробанка, стало отсутствие достаточного объема информации о сложной ситуации, в которой оказался заемщик. Т.е. главное – это подтвердить, что доходы сократились, а бремя ипотечных выплат стало неподъемным.

Банки также отказывают тем заемщикам, которые до этого недобросовестно выполняли условия ипотечного договора, допускали просрочки, своевременно не платили штрафы.

Каждый заемщик, которому было отказано в кредитах, во-первых, имеет право узнать причину отрицательного решения, а, во-вторых, может оспорить принятое решение сначала в самой кредитной организации, а потом – в суде.