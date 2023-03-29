Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Среда 29 марта

13:40"Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху 13:20"СПИД": тяжелобольному Цискаридзе вынесли страшный приговор 13:00Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро 12:40"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли 12:20Головченко и Богославская: Мы воодушевлены и с позитивом смотрим на то, что нам предстоит 12:00"Мы бессмертны": победившая рак Вайкуле сделала страшное признание 11:40Облизала его и запрыгнула на плечи: видео интима Пересильд с любовником на вечеринке попало в Сеть 11:20"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России 11:00В Крыму четыре человека погибли после столкновения поезда с машиной 10:40"Тяжело было": спутавшийся с извращенской бабкой Пресняков бросил недавно родившую жену 10:20В Челябинске водитель сбил подростка на пешеходном переходе 10:00"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру 09:40"Несчастные дети!": бабка Пугачева вынесла из дома на руках двух новорожденных младенцев 09:20Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю 09:00Рыжий корги Тыковка оказался в надежных руках – видео 08:40Очаровательный малыш: 77-летнего Преснякова-старшего поздравляют с рождением сына 08:20Erti: в центре Москвы представили ростовский взгляд на грузинскую кухню 08:00Куда отправиться в путешествие россиянам 06:27Как выбрать вкусные и качественные пельмени: Советы от экспертов 04:27"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели 02:34"Женщина преклонного возраста": Собчак в плешивой шубе опозорилась на людях 00:09Саввин день: традиции и приметы на 29 марта 22:00"Чувствовал себя с ней, как с мамой": юный красавец об отношениях с Пугачевой 21:37"Я тоже тебя люблю": ставший отцом женатый Баста вывел в свет новую фаворитку 21:00"Убили ребенка": врачам сгоревшей в 15 лет девочки сулят жестокое наказание 20:30"Как жахнем!": накатившая до чертиков Андреева утонула в джакузи после попойки 20:00Фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" пройдет в Москве в пятый раз 19:30Хуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 19:00"Черная зависть": Цымбалюк-Романовская вмазала вдове Джигарханяна при всем честном народе 18:30Мультфильм "Коты Эрмитажа" попал в ТОП-3 российского проката 17:40"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 17:20"Драки": проснувшиеся ежики готовятся к брачному периоду 17:00Поматросил и бросил: Козловский ушел от Акиньшиной к знойной брюнетке 16:52"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики 16:43Как отличить депрессию от плохого настроения: 3 главных признака 16:20"Нет никаких иллюзий": заявлено об открытии аэропорта Симферополя и повышении цен 16:00Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития 15:40"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко 15:20"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак 15:00Вот это морщины! Фото резко постаревшей Михалковой без фильтров слили в Сеть 14:40Разбитая раком Вайкуле готовится уйти на тот свет: Как страшно умирать! 14:20Умер самый старый кот России 14:00Конец: Пролежавший в больнице три месяца Костомаров отмучился 13:40Скандалы, драки, похищения: любовнице Пьера Нарцисса грозит тюрьма 13:20Арендовать квартиру или поселиться в отеле: что выбрать путешественнику 13:00Усидевшую на двух стульях украинку Лорак прижали к стенке: Ликвидировать 12:40Скандалист Мамаев подарил жене богатое наследство: Отобрал у дочери 12:20"Он с Волочковой": Доведенная жена Джигурды поставила точку в разводе 12:00Отказов от страхования ипотеки стало больше 11:20Самые доступные ЖК рядом с "Москва-Сити"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли

"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли
232

Интереса для платежеспособных покупателей вычурный замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой не представляет.

Бизнесмен Дмитрий Кудрявцев в беседе с "Дни.ру" оценил вероятность того, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* продадут за 700 миллионов рублей. По мнению эксперта, заявленная цена сильно завышена. Учитывая окружение замка и его удаленность от Москвы, сделка за 700 миллионов просто невозможна.

"Там рядом ничего аналогичного нет, не с чем сравнивать. За 500 миллионов до миллиарда продаются дома в престижных поселках на Новой Риге и Рублевке. А этот район таковым не является. По сути 50 километров от Москвы это Звенигород. Там это все совершенно не интересно", – заметил эксперт.

Второй важный момент – у здания очень спорная архитектура. Она не привязана ни к исторической ретроспективе, ни к четкой композиции. По словам эксперта, замок сделан с очевидными композиционными ошибками. Академически такую композицию называют "рваная", то есть она "разваливается". Да и само качество строения не лучшее.

"Замок забавен архитектурно, но не сильно интересен. И человек, который настроен взять недвижимость за эту сумму, предпочел бы более понятный объект. Я видел фото и я понимаю, что там, скорее всего, влияние собственника, который заказывал дом и работал с архитектором, и там с точки зрения эргономики, наличия комнат и расположения спален могут быть критические ошибки. Когда внизу сидит человек смотрит, его взгляд упирается в балюстраду балконов, которая выполнена откровенно дешево. На одной из стен невооруженным взглядом виден дешевый пластиковый канал. Там еще ряд моментов, где-то лепнина не сошлась. С качеством постройки там могут быть большие "вопросы", – отметил бизнесмен Дмитрий Кудрявцев.

Бизнесмен Дмитрий Кудрявцев. Фото:

Третье – это замок Примадонны. Сегодня ее поклонники с такими деньгами, которые ориентированы жить в стране, вряд ли остались. У Галкина* еще меньше поклонников, уверяет предприниматель.

"Парочка очень странная. А у нас общество традиционное. Здесь достаточно спорный брак с кучей пересудов. Отношение общества к таким звездам спорное. Галкин* сейчас на фоне пальм злорадствует. Ну то есть такое место проклятое получается. Я бы это строение экспоприировал и устроил бы там какой-то аттракцион, ну явно не экскурсии в замок Пугачевой и Галкина*. Может какой-то пансион, какая-то школа, дом культуры. Может детский дом разместить", – отметил он.

В заключение Дмитрий Кудрявцев добавил, что по логике вещей замок Пугачевой надо продавать по цене земли, так как он вообще не рентабелен. Так что или дисконт, или вовсе снос. В лучшем случае в этом регионе жилье можно продать за 300 миллионов рублей.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ

29 марта 2023, 12:40
Замок Пугачевой и Галкина*. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Продолжение: "Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху

Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России

"Дали бесплатно": как повысить доступность жилья в России
Эксперт по недвижимости предложил варианты.

"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру

"Выиграли спекулянты": за сколько лет россияне могут накопить на квартиру
Эксперт призвала застройщиков умерить аппетиты.

Арендовать квартиру или поселиться в отеле: что выбрать путешественнику

Арендовать квартиру или поселиться в отеле: что выбрать путешественнику
Мнение эксперта по недвижимости.

Отказов от страхования ипотеки стало больше

Отказов от страхования ипотеки стало больше
Каждому десятому покупателю не нужна страховка.

Самые доступные ЖК рядом с "Москва-Сити"

Самые доступные ЖК рядом с "Москва-Сити"
Минимальный бюджет – 8,2 млн рублей.

В России могут в несколько раз поднять цены на газ

В России могут в несколько раз поднять цены на газ
Кому придется платить больше?

Выбор читателей

27/03Пнд"Слава Богу": Обнародованы последние слова ушедшего Костомарова 28/03Втр"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 28/03ВтрХуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 28/03Втр"Муж каждый день пьет": Орлова рассекретила проблемы в браке после рождения ребенка 27/03Пнд"Они переехали": Миддлтон увезла детей из Лондона после слухов о разводе с принцем Уильямом 27/03Пнд"Страшный ад": разбитая тяжелым недугом Успенская ищет донора