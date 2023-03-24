Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна

Пугачева была словно неживая и нарисованная, как на памятник.

Российская певица Алла Пугачева с мужем и детьми живет в Израиле. Она словно позабыла о своей России, в которой работала столько лет и которая ее обожала. Примадонна наплевала на своих поклоников и оскорбительно высказалась в их адрес перед отъездом, назвав рабами.

Тем не менее, многие звезды российского шоу-бизнеса продолжают общаться с Аллой Пугачевой и даже летают к ней в гости. Недавно у Примадонны побывал модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной. Звездная чета отправилась на два дня в Тель-Авив увидеть маму и заодно встретиться с Аллой. На фото, опубликованных в соцсетях жены Юдашкина, Пугачева выглядит как нарисованная, словно ненастоящая. К слову, на фото она была совсем одна, без мужа.

После теплой встречи чета Юдашкиных отправилась домой. Все-таки у Валентина рак, поэтому негоже сидеть под боком у Аллы Пугачевой, есть дела и поважнее.

"Вот мы и дома! Сегодня мы идем поздравить с Днем рождения нашего друга Александра Буйнова! Саша будь счастлив! Да исполнятся мечты!" – написала в своем телеграм-канале Марина Юдашкина.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Алла Пугачева наглоталась неизвестных таблеток. Примадонна показала на видео типичное утро перед школой: дети в форме, роскошный завтрак из булочек и фруктов, а также ее препараты неизвестного происхождения.