"Дефекация и мочеиспускание": вонючую вечеринку подростков в парадной Петербурга сняли на видео

В парадной Петербурга произошло страшное

Шумные подростки устроили беспорядок в доме 5/2 на улице Мытнинской. Разбитое в трещинах стекло двери и ночной гам — это лишь полбеды. Парадная Петербурга стала для них эдакой уборной: хулиганы загадили общественное пространство и даже помочились на детскую коляску.

Как сообщает Пятый канал, за последствия своей вонючей вечеринки вандалам пришлось ответить, ведь процесс сняли на видео и распространили в Сети. Виновники убрали отходы своей жизнедеятельности и компенсировали нанесенный двери ущерб финансово.

Судебный юрист Кирилл Чернявский отметил, что история с парадной в Петербурге могла закончиться для подростков достаточно печально — до уголовной ответственности не дошло. "Дефекация и мочеиспускание, это может квалифицироваться очень сурово и жестко, это не слово написать на сцене", — выразился эксперт.