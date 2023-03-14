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Вторник 14 марта

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По стопам Панина: давший петуха SHAMAN оказался спесивым бомжом

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Ярослав Дронов считает себя бездомным.

Популярный российский певец и композитор SHAMAN стал известен на всю страну благодаря хитам "Я русский" и "Встанем". В минувшем году исполнитель с патриотическими взглядами возглавлял верхушки музыкальных хит-парадов. Эксперты уверены, что он является одной из самых высокооплачиваемых звезд. При всем при этом Ярослав Дронов считает себя бездомным.

Певец признался в интервью, что не владеет недвижимостью в Москве, где часто выступает. По словам артиста, ему приходится снимать квартиру в столице. Сложно сказать, для чего настолько популярному и, очевидно, не бедному музыканту образ бомжа. Давно бы мог решить жилищный вопрос.

К слову, подобными трюками славится актер Алексей Панин, который в последнее время предпочитает делать русофобские заявления из-за границы. А чтобы уж совсем погрузиться в атмосферу "свободного" западного мира, артист ночует на помойке, хотя недвижимость у него есть.

Возвращаясь к интервью, можно отметить, что SHAMAN выставил себя довольно спесивым человеком. В частности, он высокомерно заявил, что внимание журналистки Ксении Собчак к его персоне обусловлено влюбленностью. Об этом сообщает "Радио 1".

При этом Ярослав Дронов подчеркнул, что старается жить по совести, а стыдно ему если и было, то в основном в детстве. Особенно певец SHAMAN отметил моменты, когда на него ругались родители из-за плохих отметок в школе или если "сфальшивил, исполняя песню, петуха дал по ноте, а люди услышали и все поняли".

Кстати, творчество композитора за год успело уйти в народ. Так, в Курганской области сотрудники досугового центра сняли клип на песню "Встанем", которую написал SHAMAN, уточняет издание URA.RU.

А пока певец SHAMAN поднимается к музыкальному Олимпу по карьерному лифту, в России устаревают настоящие лифты в подъездах. По данным телеканала "360", 20% спецтехники уже выработали свой срок службы.

14 марта 2023, 10:40
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
ТАСС✓ Надежный источник

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За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

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