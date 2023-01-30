Гарантированный доход: почему выгодно инвестировать в недвижимость

Аналитика от эксперта.

Мировая экономическая нестабильность, возникшая еще в период пандемии коронавируса и сохранившаяся на фоне геополитических изменений, разумеется, негативно повлияла на многие сферы жизни, в том числе на отечественной рынок недвижимости. У инвесторов в России возникла необходимость найти механизмы, позволяющие гарантировать пассивный доход.

Так, одним из самых выгодных вариантов вложения денежных средств в 2023 году считается приобретение квадратных метров. Как отметил аналитик Александр Стекольников, ликвидная жилая и коммерческая недвижимость в столице и области позволит получать гарантированный доход.

По его словам, порог для инвестиций в Москве и Подмосковье стартует от пяти миллионов рублей. Эксперт подчеркнул в интервью газете "Известия", что пассивный доход от сдачи имущества в аренду может варьироваться от 24% до 36% за год.

По данным ОСН, в качестве инвестиции можно приобретать земельные участки в Московской области. Выгода для данного вида недвижимости заключается в том, чтобы перепродавать лоты, купленные со скидкой. При этом важно найти удобно расположенный участок и провести грамотную рекламную кампанию.

К слову, аналогичная ситуация и с квартирами. Эксперт обратил внимание на просадку рынка. По его словам, дисконт необходимо считать не от предложенной цены, а от реальной рыночной. В этом случае при пороге входа от десяти миллионов можно приобрести недвижимость, провести там ремонт и перепродать дороже. Доходность может достигнуть сорока процентов годовых.