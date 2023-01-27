Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Лишиться денег и свободы: чем опасна фиктивная прописка

Новости

Лишиться денег и свободы: чем опасна фиктивная прописка

Юристы раскрыли риски.
прочитано 79 раз

Регистрация по месту жительства либо пребывания или, как ее называют в народе – прописка – обязательная процедура, согласно российскому законодательству. Без сиротствующего штампа в паспорте даже гражданин РФ не сможет воспользоваться огромным спектром государственных услуг и реализоваться собственные права.

ПО ТЕМЕ

Как вывести моль из квартиры: советы экспертов

Уникальная недвижимость: самые длинные в мире дома

Более того, отсутствие прописки определенное количество времени чревато административным наказанием. Чтобы жить полноценной жизнью, люди стремятся зарегистрироваться даже в том случае, если не обладают собственной недвижимостью.

Однако важно понимать, что для прописки, согласно закону, личное жилье не требуется. Граждане обязаны прописываться по месту своего фактического нахождения, будь то бабушкин дом в деревне, съемная квартира или номер в гостинице.

Зачастую недобросовестные граждане пытаются обойти закон и оформить фиктивную прописку. В лучшем случае они просто регистрируются по адресам, где не проживают. Однако мало кто знает, что за подобные деяния в России можно лишиться не только денег, заплатив штраф, но и свободы, напоминают юристы.

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за оформление фиктивной прописки. Конечно, сюда не относятся случаи, когда сами граждане становятся жертвами мошенников. Так, на популярных агрегаторах объявлений можно найти предложения "юридической помощи".

Формально оформляя услугу как консультацию, мошенники организовывают массовые регистрации, которые в итоге становятся недействительными. Однако если гражданин заведомо знал и согласился на аферу, тогда ему придется отвечать перед законом.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 15:00 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Чем удивил рынок новостроек в 2022 году Чем удивил рынок новостроек в 2022 году

Рекордный объем предложения и большие скидки

"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы "Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы

Певица поселилась в Испании

Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых

Эксперт оценил недвижимость певицы

Дешевле всего арендовать квартиру в ЮВАО Дешевле всего арендовать квартиру в ЮВАО

Только 4% лотов сдаются дешевле 25 тыс. рублей

© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+