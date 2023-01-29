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Избавьтесь от этих вещей: названы выдающие бедность предметы интерьера

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Чего в интерьере быть не должно.

Заглянув к какую-нибудь квартиру, можно составить практически безошибочное мнение о ее хозяине, ведь интерьер говорит о многом – привычках, вкусах человека. Даже самые незаметные на первый взгляд вещи порой выдадут далеко не самые хорошие черты характера.

Начнем с пригожей. Мало кто знает, что коврик рядом с входной дверью дешевит интерьер. Он не только является пылесборником, но и в принципе служит не так уж и долго. Эта вещь быстро загрязняется и отправляется на свалку. Еще одним бессмысленным предметом в квартире являются шторы в дверном проеме. Зачем они нужны, неясно. Лучше рассмотреть другие варианты зонирования помещения – более практичные.

Важно, чтобы интерьер не был загружен массивными картинами с толстыми, с виду роскошными рамами. Ведь дома нужно отдыхать. Хорошей альтернативой могут стать безрамочные постеры. В мусорный пакет нужно отправить и искусственные цветы. Они вовсе не украшают квартиру, а, напротив, наносят вред. На них скапливается много пыли.

Избавиться следует и от шелкового постельного белья. Его вряд ли можно назвать дешевым, но покупают его в основном небогатые люди. Дело в том, что оно также непрактично. На нем неудобно, неприятно лежать. Такое белье не впитывает пот и при этом очень долго сохнет, поэтому может быть влажным, если в квартире очень сухо.

Бедность выдают и разноцветные полотенца. Ткани, например, с цветочным принтом, буквами и другим "веселеньким" изображением не место в квартире, ведь она портит интерьер. Лучше пользоваться полотенцами, которые не привлекают к себе внимания.

29 января 2023, 04:09
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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