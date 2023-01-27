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Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых

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Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых

Эксперт оценил недвижимость певицы.
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Заслуженная артистка России Наташа Королева начала творческую карьеру еще в трехлетнем возрасте. Переехав в Москву и пройдя прослушивание у продюсера и композитора Игоря Николаева, она вышла на большую сцену. Позже певцы поженились и стали выступать дуэтом.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

После девяти лет совместной жизни, в 2001 году, семейная пара распалась. Через два года исполнительница хита "Желтые тюльпаны" вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко. С тех пор популярность певицы только росла – она каталась по гастролям и зарабатывала деньги.

Однако Наташа Королева, в отличии от многих звезд отечественной эстрады, поскупилась купить недвижимость в США и достойно ее обставить. И речь здесь идет совсем не о патриотизме – исполнительница любит отдыхать в Америке и часто гостит у своей матери Людмилы Порывай.

Заокеанские квартиры формально принадлежат ей. Меж тем, когда дочь приезжает к матери, складывается впечатление, что она застряла в нулевых. Дизайн огромных апартаментов не впечатлил профессионального архитектора Александра Осипова.

Недвижимость стоимостью порядка 22 миллионов долларов занимает площадь более шести сотен квадратных метров. Превалирует в нем белый цвет, что создает ощущение арендной квартиры. По словам эксперта, в доме отсутствуют дизайнерские решения, которые бы подчеркивали стиль хозяев.

Безвкусное оформление подчеркивается, например, натяжными потолками. Кроме того, в апартаментах, где любит отдыхать Наташа Королева, можно встретить светильники с имитацией капелек алмазов, которые уже давно вышли из моды.

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 09:06 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

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