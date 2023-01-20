"Как он смотрит на нее": бросивший жену Николаев пожирал глазами вывалившую грудь Королеву

Композитор Игорь Николаев и певица Наташа Королева много лет назад были одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Именно поэтому новость о распаде пары многие восприняли как шок и личную утрату.
"Дельфин и русалка" разбежались еще в нулевых, но с тех пор фанаты не теряют надежды хотя бы на то, что артисты до сих пор питают друг к другу чувства. Каждый раз, когда Николаев сдает, ему приписывают тоску по Королевой. А каждый скандал в семье Наташи тут же связывают с возможным воссоединением с Николаевым. Несмотря на то, что у каждого давно своя жизнь.
20 с лишним лет спустя на радость поклонникам стало известно о воссоединении исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" и любимого композитора Игоря Николаева. Пара наконец дала людям то, чего от них так ждали. Певцы появились вместе на съемках очередного выпуска шоу "Сегодня вечером".
На кадрах, которые молниеносно облетели всю Сеть, временно бросивший жену Игорь Николаев пожирает взглядом вывалившую сочную грудь игривую Наташу Королеву. Артистка пришла на встречу с бывшим возлюбленным с глубоким декольте и с ярким макияжем.
"Как он смотрит на нее!"; "Просто пожирает взглядом", – написали фанаты.