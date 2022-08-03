"Без штанов": похваставшаяся особняком в Сочи Бузова с треском провалилась

На днях Ольга Бузова рассказала, что купила дом мечты в Сочи за 100 миллионов рублей.

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Риэлтор Юрий Паршиков разоблачил артистку и заявил, что Бузова приврала. По данным специалиста в сфере недвижимости, стоимость дома Бузова завысила в три раза. Об это пишет портал ОСН.

Речь идет о просторном особняке площадью 250 квадратных метров в три этажа. Дом находится высоко в горах и окружен лесами. Площадь участка, на котором стоит дом, семь соток. Также там есть бассейн, парковка и место для барбекю.

"Если оценивать стоимость того дома, на фоне которого Бузова позирует, я склоняюсь к тому, что его стоимость не более 75 млн рублей. Но, скорее всего, цена и вовсе составляет 35 млн. Потому что именно этот дом выставлен в срочном порядке на продажу", – рассказал риэлтор.

В Сети позирующую в Сочи Ольгу Бузову раскритиковали за откровенный наряд и пристрастие к алкоголю, пишет Ura.ru. Поклонники распекли Бузову за постоянную обнаженку и призвали поскорее остепениться и выйти замуж.

"Всегда без штанов"; "Одинокая"; "Где жопа? Что случилось?"; "А что, штанишек нет совсем?", – написали фанаты.

Ранее светский критик Лена Миро раскритиковала хамское поведение Ольги Бузовой, которая трется передом и задом обо все подряд. Также недавно Бузову сняли на видео при входе ресторан, когда она не стесняясь окружающих чесала интимное место.