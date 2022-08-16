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Кто в России имеет право на списание долгов по ЖКУ

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Кто в России имеет право на списание долгов по ЖКУ

Части россиян спишут долги за коммунальные услуги. Кому положена льгота?
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Некоторые россияне не в силах оплачивать коммунальные услуги, поэтому копят долги как снежный ком. Проблема долгов населения перед государством по ЖКХ тянет всю сферу на дно, и решить ее без кардинальных мер с поддержкой государственных инициатив невозможно, считают эксперты. По итогам I квартала 2022 года долги россиян перед сферой ЖКХ составили 804,5 млрд рублей. За год эта цифра увеличилась на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей, тенденция на увеличение суммы долга увеличивается;.

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В связи с таким положением дел в России предложили списать долги за ЖКУ некоторым категориям граждан, сообщает URA.Ru.

Речь идет о семьях, которые потеряли кормильца, а также тех, кто лишился трудоспособности. Такое обращение в Минстрой направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), сообщает газета "Известия".

Авторы инициативы уверены, что таким образом в России значительно снизится рост долгов граждан по коммуналке. Также компания предложила ввести субсидии на оплату ЖКУ всем семьям, которые имеют статус малоимущих вне зависимости от долга. На сегодня такие семьи не могут получить субсидию, если у них есть долги по коммуналке.

Квартиры. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 августа 2022, 09:21 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник

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