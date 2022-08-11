"Не могу позволить себе": Разорившаяся Орлова лишена заграничной недвижимости

Ольга Орлова в отличии от своих коллег по творческому цеху не владеет квадратами на чужбине.

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Представители российского шоу-бизнеса в последнее время частенько покупают квадраты за рубежом. При этом некоторые звезды все же предпочитают обзаводиться жильем в России и очень часто покупают себе домик на даче. К слову, как передает "Царьград", ипотеку на загородную недвижимость соотечественники стали оформлять чаще. Ольга Орлова, кстати, оказалась в числе тех знаменитостей, у которых нет особняков за бугром.

И на это у звезды "Дома-2" свои причины. Плотный график и постоянная занятость на работе, можно сказать, лишили певицу возможности купить квадраты за пределами родины. Ведь, обладая домиком в других краях, нужно там хотя бы появляться, а у экс-солистки "Блестящих" нет возможности так часто ездить в отпуск.

"Я не могу позволить себе много времени отдыхать", – сетует Ольга Орлова.

Более того, заграничную недвижимость еще ведь нужно содержать. А стоящий без дела дом за рубежом может просто-напросто разорить звездную блондинку. "За простой буду платить больше, чем за отдых", – объяснила звезда "Дома 2".

Так что, артистке выгоднее покупать квадраты на родине. К тому же, как передает URA.ru, в некоторых регионах цены на жилье стремительно снижаются, а вот аренда, наоборот, растет. Так, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", дороже всего съем квартиры обойдется россиянам в Новосибирске, Омске, Уфе, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. К счастью, Ольге Орловой с ее доходами и богатым мужем очевидно не приходится думать о таких вещах.