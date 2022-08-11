Новости
"Не могу позволить себе": Разорившаяся Орлова лишена заграничной недвижимости
Представители российского шоу-бизнеса в последнее время частенько покупают квадраты за рубежом. При этом некоторые звезды все же предпочитают обзаводиться жильем в России и очень часто покупают себе домик на даче. К слову, как передает "Царьград", ипотеку на загородную недвижимость соотечественники стали оформлять чаще. Ольга Орлова, кстати, оказалась в числе тех знаменитостей, у которых нет особняков за бугром.
И на это у звезды "Дома-2" свои причины. Плотный график и постоянная занятость на работе, можно сказать, лишили певицу возможности купить квадраты за пределами родины. Ведь, обладая домиком в других краях, нужно там хотя бы появляться, а у экс-солистки "Блестящих" нет возможности так часто ездить в отпуск.
"Я не могу позволить себе много времени отдыхать", – сетует Ольга Орлова.
Более того, заграничную недвижимость еще ведь нужно содержать. А стоящий без дела дом за рубежом может просто-напросто разорить звездную блондинку. "За простой буду платить больше, чем за отдых", – объяснила звезда "Дома 2".
Так что, артистке выгоднее покупать квадраты на родине. К тому же, как передает URA.ru, в некоторых регионах цены на жилье стремительно снижаются, а вот аренда, наоборот, растет. Так, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", дороже всего съем квартиры обойдется россиянам в Новосибирске, Омске, Уфе, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. К счастью, Ольге Орловой с ее доходами и богатым мужем очевидно не приходится думать о таких вещах.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Дачникам разрешили разводить кур на продажу
За год спрос на новостройки здесь вырос на 120%
Беззаботное существование