Оставили с носом: Спустившая сотни миллионов на квартиру Шукшина оказалась на улице

Мария Шукшина загремела в суд из-за проблем с жильем.

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Знаменитая актриса в последнее время у всех на слуху, но не из-за ее успехов на творческом поприще, а, скорее, благодаря скандалам, в которые она то и дело попадает. Например, недавно Мария Шукшина призвала писать доносы на тех, кто слушает украинских музыкантов, за что получила, как пишет телеканал "360", получила предостережение от звездного адвоката Андрея Алешкина.

На этот раз под руку известной блондинки попали нерадивые застройщики. Уже много лет дочь покойного Василия Макаровича не может наслаждаться жизнью в роскошных апартаментах. В свое время она решила вложиться в недвижимость в элитном районе Москвы. Дом в Самотечном переулке строился на деньги пайщиков и должен был быть сдан в 2007 году. Как передает ОСН, на покупку золотых квадратов актриса потратила целое состояние – около 200 миллионов рублей.

Однако возведение жилого комплекса бизнес-класса, по данным Пятого канала, затянулось аж на семь лет, но даже после его сдачи актриса не смогла въехать в апартаменты и, можно сказать, оказалась на улице. Выяснилось, что Мария Шукшина не может оформить на себя жилье. В итоге жаждущую жить в элитном районе блондинку буквально оставили с носом!

Но звезда не собирается оставлять все как есть и уже подала иск в суд, чтобы признать право собственности на три квартиры. Стоит отметить, что какое-то время назад дочь прославленного кинорежиссера уже обращалась к Фемиде. Но в итоге по каким-то причинам Мария Шукшина все же отозвала свой иск.