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В бывшей промзоне "Тушино" появится жилой квартал со школой и спорткомплексами

В бывшей промзоне "Тушино" появится жилой квартал со школой и спорткомплексами

На месте бывшей промзоны "Тушино" возведут 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.
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В современном мегаполисе не должно быть заброшенных территорий. Чтобы такие места работали на благо города, несколько лет назад была запущена программа "Индустриальные кварталы". Она объединяет проекты реорганизации бывших промышленных зон Москвы.

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На месте заброшенных складов и гаражей строятся современные высокотехнологичные производства, деловые и жилые кварталы с парками, скверами, школами, детскими садами и другими объектами социальной инфраструктуры.

Так, благодаря программе "Индустриальные кварталы" преобразится участок бывшей промзоны "Тушино", находящийся между станциями метро "Тушинская" и "Сходненская", рядом с Химкинским водохранилищем. Площадь, на которой развернется строительство, составляет 46 гектаров.

Пока же на этом месте находятся склады и автосервисы, полуразрушенные производственные площади, которые не используются по назначению. Эту территорию восстановят так, чтобы район стал более экономически привлекательным.

"Благодаря реализации проекта в Москве появится свыше шести тысяч новых рабочих мест", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На участке экс-промзоны "Тушино" построят 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: в частности, школу на две тысячи мест, четыре детских сада, семейный центр спорта, развития и развлечений, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь же возведут и жилые дома общей площадью 750 тысяч квадратных метров.

В рамках программы "Индустриальные кварталы" планируется преобразовать 150 заброшенных или неэффективно используемых участков, общая площадь которых составляет две тысячи гектаров. Будет создано свыше полумиллиона новых рабочих мест.

В 2020 году был заключен первый договор, в котором идет речь о комплексном развитии заброшенного участка. Тогда стороны решили изменить часть промзоны "Октябрьское Поле". В том же году был подписан договор о реорганизации территории бывшей промзоны "Коровино".

В 2021-м и 2022-м город и инвесторы подписали по два договора в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Они касались промзон "Кунцево", "Коровино", "Братцево" и заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино.

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Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Автор: 22 июля 2022, 17:01 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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