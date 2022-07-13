Привет с того света: россиянин выкопал на садовом участке череп покойника

Покупка участка в Челябинске случайным образом привела к раскрытию убийства.

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Житель Челябинска решил приобрести недвижимость в одном из садов, однако не подозревал, свидетелем какой страшной находки станет.

59-летний мужчина обзавелся домом и прилегающим к нему земельным участком в Советском районе. Спустя время он решил благоустроить территорию и разбить фруктовый сад, высадив растения. Очевидно, что для осуществления своей задумки челябинцу пришлось вызывать экскаватор – для земляных работ. Собственно, он то и выкопал останки человека.

Под слоем земли находились череп и кости конечностей покойника – этакий привет с того света. Пугающая находка была отправлена на экспертизу, которая установила некоторые детали убийства человека. На черепе нашли повреждение, которое было нанесено еще при жизни погибшего. Следователи по факту обнаружения останков возбудили уголовное дело.

Также во время следственных мероприятий удалось выяснить, что прошлый собственник участка – 53-летний мужчина, который сейчас находится в колонии и отбывает наказание. Как передает портал URA.ru, после поднятия из-под земли костей его допросили: бывший собственник недвижимости подписал явку с повинной и рассказал, что погибший – его знакомый, который был убит во время конфликта лопатой и закопан на участке.