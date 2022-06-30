Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Цены на пентхаусы начинаются от 16,9 млн

Новости

Цены на пентхаусы начинаются от 16,9 млн

Самая дорогая квартира предлагается за 2,6 млрд рублей.
прочитано 179 раз

В Москве можно найти пентхаусы по относительно доступной цене – от 16,9 млн рублей. За последние пять лет минимальная цена жилья на верхних этажах увеличилась всего на 7%.

ПО ТЕМЕ

Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд

Пентхаус с видом на мегаполис: названы крупные города с самым дешевым жильем

В настоящее время самый дешевый пентхаус предлагается в готовом апарт-комплексе "Нахимов". Площадь квартиры составляет 75 кв. м.

В 20 млн рублей обойдется пентхаус площадью 165 кв. м в жилом комплексе в Первомайском на территории Новой Москвы. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.

За 25 млн рублей можно приобрести пентхаус площадью 82 кв. м в жилом комплексе в Братеево на юге Москвы.

Для сравнения, стоимость самого дорогого пентхауса достигает 2,6 млрд рублей. Квартира площадью почти 2,2 тыс. кв. м размещена в одном из небоскребов в ММДЦ "Москва-Сити". Пять лет назад самый дорогой пентхаус в Москве обошелся бы «всего» в 1,8 млрд рублей.

За 2,2 млрд рублей предлагается пентхаус в ЖК "Гранатный Палас". Площадь квартиры составляет 952 кв. м В стоимость также входят четыре места на парковке.

Автор: 30 июня 2022, 04:13 Источник: Est-a-Tet ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

"Однушки" Подмосковья на 42% дешевле "Однушки" Подмосковья на 42% дешевле

Чем квартиры на вторичном рынке Москвы

Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость Россиянам сообщили о новом порядке регистрации прав на недвижимость

Пересмотрена устаревшая норма

Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года Льготу при регистрации прав на недвижимость в Крыму продлили до 2025 года

Ранее она действовала до 2023-го

Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд

В Москве на долю апартаментов приходится 15% предложения

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+