Наследство на полмиллиарда: кому достанется имущество Шатунова

Юра Шатунов владел недвижимостью в России и Германии.

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Солист группы "Ласковый май" Юра Шатунов скончался в минувший четверг, 23 июня, от обширного инфаркта. Ему стало плохо на вечеринке, однако друзья не смогли помочь звезде российской эстрады, врачи также оказались бессильны, певца не стало прямо по дороге в больницу. Его скоропостижный уход шокировал фанатов – исполнителю было всего 48 лет.

Конечно, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" в наше время не пользовался такой популярностью, как на пике карьеры, в конце 80-х – начале 90-х годов, однако все еще выступал с гастролями. Постоянно он жил в Германии, но иногда приезжал на родину на заработки. В России у артиста остались дом и квартира.

По данным газеты "Комсомольская правда", после смерти Юра Шатунов оставил наследства в размере полумиллиарда рублей. Сюда можно отнести как жилое имущества певца, так и денежные сбережения. О также владел земельным участком в Германии.

Первая недвижимость досталась исполнителю от государства. Будучи воспитанником детского дома, он получил квартиру по исполнению 18 лет. Юра Шатунов обменял ее на однушку в Москве. Ходят слухи, что артисту в этом деле помог бывший мэр столицы Юрий Лужков. Сегодня его апартаменты на Кантемировской улице оцениваются в 11 миллионов рублей.

Кроме того, у звезды эстрады остался зогородный дом в Сочи. По словам соседей, Юра Шатунов редко там появлялся. Особняк, к слову, неприметный, стоит в тупике поселковой дороги и сильно проигрывает на фоне соседних построек. Дом оценивается в 25 миллионов рублей. Также у звезды на курорте была квартира с видом на море, она уже продана, предположительно, за 19 миллионов рублей или даже больше.

Основная недвижимость Юры Шатунова – дом в Германии. Там он проживал вместе с семьей: женой, дочкой и сыном. Особняк расположен в закрытом поселке. Земля в элитном районе стоит более одного миллиона евро, а участок с коттеджем порядка трех с половиной или почти 200 миллионов рублей.

Все это имущество, а также денежные средства, выплаченные за концерты и пенсионные накопления, должна получить немецкая семья Юры Шатунова. Именно они после смерти певца стали наследниками первого порядка. Кстати, гражданство Германии, согласно закону, никак не может помешать вдове и детям артиста стать правообладателями недвижимости в России.