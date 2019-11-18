В чем секрет успеха ЖК "Академический" от ГК "КОРТРОС"

Национальный проект "Жилье и городская среда" набирает обороты. В ближайшие годы жизненные условия улучшат миллионы россиян, страна избавится от ветхого и аварийного жилья, в городах появятся новые качественные общественные пространства. Хорошим примером успешной реализации нацпроекта служит масштабный жилой район "Академический" от группы компаний "КОРТРОС". Молодой и перспективный район Екатеринбурга создается по принципам комплексной застройки, что позволяет сразу обеспечить жильцов всей необходимой инфраструктурой.



Новые подходы

Проблемы российских городов хорошо известны: устаревшее морально и физически жилье, ошибки в проектировании улично-дорожной сети, нехватка общественных пространств, проблемы с социальной и коммерческой инфраструктурой. Сегодня строительное сообщество пытается исправить ошибки прошлого. Ориентиром для девелоперов служит нацпроект "Жилье и городская среда".

Цели поставлены амбициозные: к 2024 году ежегодный ввод жилья должен увеличиться до 120 миллионов квадратных метров. Из старого аварийного фонда в новые, комфортабельные дома переедут более полумиллиона человек, а доля городов с благоприятной средой вырастет до 60%.

Большой вклад в реализацию национального проекта вносит Екатеринбург. В столице Урала с 2006 года реализуется крупнейшая в нашей стране программа комплексного освоения территории – строительство масштабного жилого района "Академический". Группа компаний "КОРТРОС", девелопер проекта, взяла на вооружение инновационные технологии, использовала решения лучших инженеров и архитекторов.

За десять с небольшим лет на юго-западе Екатеринбурга появился настоящий мини-город, ставший домом уже для более чем 70 тысяч человек. За эти годы "КОРТРОС" построил в "Академическом" порядка двух миллионов квадратных метров жилья. Но это только начало, планы у девелопера грандиозные: в перспективе в районе появятся девять миллионов квадратных метров жилья, а число жителей превысит 300 тысяч человек.

Застройщик комплекса подошел к развитию территории комплексно. Проектирование района вели с нуля, что позволило строить кварталы жилья по единому плану и заложить все возможности для строительства социальной и коммерческой инфраструктуры: детских садов, школ, поликлиник, торговых центров.

"Академический" изначально задумывался ГК "КОРТРОС" как масштабный проект – город в городе, который полностью удовлетворяет потребности своих жителей.

"Приступая к проекту, опросили людей: что их волнует больше всего? Оказалось, безопасность и качество воды. Все это сразу заложили в техзадание: сегодня любой житель "Академического" может вызвать службу безопасности, тысячи камер следят за порядком на улицах", - говорил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

Все рядом

Одна из главных "болячек" современных жилых комплексов – острая нехватка социальной и коммерческой инфраструктуры. Часто можно слышать, как покупатели квартир жалуются на отсутствие детских садов, школ, поликлиник и сетевых магазинов. В "Академическом" все по-другому: новоселам остается только заехать в новое жилье, обо всем остальном позаботится застройщик.







Одна из главных "фишек" проекта от ГК "КОРТРОС" – все объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности. Детский сад – на каждые три-пять дворов. Сейчас малыши могут ходить в 10 садиков, на очереди 11-й. Школ сейчас в "Академическом" три – большие, оснащенные всем необходимым оборудованием. В скором времени появится четвертая – на 1200 учеников.



С коммерческой инфраструктурой тоже все в порядке. Первые этажи в "Академическом" отданы бизнесу: там открылись кафе, рестораны, салоны красоты, службы сервиса. В 2016 году распахнул свои двери крупный торгово-развлекательный центр с одноименным названием. Местным жителям не нужно ездить в другие районы, все необходимое находится рядом с домом.

Позаботился застройщик и об общественных пространствах. На территории район ГК "КОРТРОС" обустроит Преображенский парк – зеленая зона займет 34,5 га. Прошлым летом многие семьи посадили там деревья. Предполагается, что новое общественное пространство станет одним из крупнейших в Европе – в 2,5 раза больше, чем знаменитый московский парк "Зарядье".

"Умный" район

Жилой комплекс изначально строился как часть системы "умный город". Современные подходы к организации пространства в сочетании с информационными технологиями позволяют создать качественную и комфортную городскую среду.

Особое внимание в ГК "КОРТРОС" уделяют безопасности. Спокойствие жителей и их имущество находятся под надежной охраной. На 100 домов в "Академическом" установлено почти четыре тысячи устройств наблюдения. Подъезды, придомовая территория и улицы находятся под круглосуточным наблюдением.

Подходы ГК "КОРТРОС" к развитию района похвалил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 31 октября он лично посетил жилой комплекс. Увиденным глава ведомства остался доволен.

"Мы побывали в районе "Академический" и убедились, что можно одновременно строить жилье и инфраструктуру. Все блага цивилизации – детский сад, школа, возможность заниматься спортом и в то же время поставить автомобиль, чтобы он не мешал окружающим", – поделился впечатлениями министр.

Отметил Якушев и техническую оснащенность района. "То, что вы говорили про "Умный город", и мы сейчас увидели все его элементы на экране – это тоже очередное благо, которое получают жители", – сказал руководитель Минстроя. Опыт ГК "КОРТРОС" по комплексному освоению территорий глава ведомства рекомендовал использовать другим регионам.



Большие планы

"Академический" – район молодой, но уже становится одной из точек притяжения в Екатеринбурге. В 2023 году в городе пройдет летняя Универсиада. В столицу Урала съедутся более 200 тысяч гостей из 150 стран. Одной из площадок соревнований может стать "Академический" С таким предложением к властям Екатеринбурга обратился президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.

Инициатива более чем логичная, ведь в районе много спортивных и общественных пространств. В следующем году здесь откроется Академия тенниса, а через некоторое время – Дворец дзюдо. "Академический" способен достойно провести соревнования по этим видам спорта.

Кроме того, в следующем году в районе появится крупнейший в Свердловской области многофункциональный центр. МФЦ будет работать по принципу "одного окна", а значит, подать документы, получить необходимые справки и оформить сделку купли-продажи квартиры жители "Академического" смогут максимально быстро и комфортно.

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Группа компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России, реализующий проекты с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. В своей работе над проектами девелопер ориентируется на включение мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства.

Компания входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. Также ГК "КОРТРОС" регулярно занимает топовые позиции в рейтингах застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области