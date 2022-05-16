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У "Лосиного острова" застроят жильем 159 га
Структура Минобороны выставила на торги земельные участки общей площадью 159 га рядом с нацпарком "Лосиный остров" по стартовой цене 24,2 млрд рублей. Заявки будут приниматься до конца мая.
Сейчас на участках на улице Вешних Вод находятся склады и производственные объекты. Основная часть территории не застроена. Новый владелец участков сможет построить крупный жилой микрорайон общей площадью до 4,5 млн кв. м.
Это не первая попытка застроить жильем участки рядом с национальным парком. Так, три года назад в буферной зоне "Лосиного острова" началось возведение ЖК "Сказочный лес". Попытки отменить эту стройку через суд оказались неудачными. Столичный арбитраж признал, что разрешение на возведение жилого квартала было выдано на законных основаниях.
В начала 2020 года "Коммерсантъ" сообщал еще об одном проекте рядом с нацпарком, уже по программе реновации. Тогда в охранной зоне началась вырубка деревьев, о чем местные жители сообщили в администрацию "Лосиного острова" и в полицию. В дальнейшем выяснилось, что участок площадью 3,2 га расчищают под возведение жилого комплекса площадью 53 тыс. кв. м на 924 квартиры. Стройка началась в прошлом году, завершение работ намечено на 2022 год.
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