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Москва сохранит темпы строительства метро и дорог

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Москва сохранит темпы строительства метро и дорог

У Москвы есть все необходимое для строительства метро и дорог, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Он утонил, что стройкомплекс города на 95% обеспечен отечественными материалами.
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Бочкарев заявил, что металл, бетон и фанера на московских стройках – отечественного производства. Импортируются лишь отдельные образцы оборудования и техники и некоторые отделочные материалы. Обойтись без них можно, уверен заммэра.

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Тоннелепроходческих комплексов для строительства метро тоже достаточно. Бочкарев напомнил, что в скором времени введут в эксплуатацию Большую кольцевую линию, сейчас там осталось достроить девять станций.

Строительство новых и продление старых радиальных линий продолжится, заверил чиновник. По его словам, объемы и темпы ввода объектов снижать не планируется.

Возведение жилья и социальных объектов также идет по плану. Заммэра сообщил, что строительная отрасль готова к любым сценариям, а новые меры поддержки спроса будут реализованы.

Ранее мэр Сергей Собянин анонсировал строительство Московского скоростного диаметра. Сейчас общая готовность магистрали составляет 62%, работы завершатся в конце 2023 года. На трассе не будет светофоров – поездка через весь город займет около 40 минут.

В Москве за последние 10 лет построили 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.

Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Автор: 4 марта 2022, 15:06 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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