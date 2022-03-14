Баснословные деньги: Стала известна стоимость замка Галкина и Пугачевой

Элитная недвижимость Максима Галкина и Аллы Пугачевой многих не оставляет равнодушными.

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Пока звездное семейство набирается сил на лечении за рубежом, к их шикарному замку присматриваются то коллеги, то риелторы. Недавно продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин даже принялся искать элитной недвижимости нового хозяина. Он предложил устроить на шести этажах детский приют. Кстати, такая высотность здания смущает соседей звездной семьи, так как в поселке разрешены постройки до трех этажей.

В связи с вновь возросшим интересом к звездной недвижимости, риелторы взялись оценить ее стоимость. Замок занимает 2300 квадратных метров и располагается на гектаре земли. Стало известно, что это около 10 миллионов долларов по подсчетам экспертов. По нынешнему курсу в рублях стоимость составляет более миллиарда.

Обслуживание шикарного особняка обходится также недешево, в месяц около 8 тысяч долларов. В замке есть большой гараж, бассейн, семейный театр, множество антиквариата и произведений искусства.

Эксперты также подсчитали, что за схожую стоимость можно приобрести остров на Багамских островах, где даже будет собственная стоянка для яхты. Еще за 10 миллионов долларов в Шотландии можно купить замок XVIII века большей площадью, причем сумма покроет и затраты на реконструкцию.