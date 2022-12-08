Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Жилой квартал и новые рабочие места: утвержден проект развития промзоны "Братцево"

Новости

Жилой квартал и новые рабочие места: утвержден проект развития промзоны "Братцево"

В Войковском районе Москвы построят квартал с жильем, социальными объектами, общественно-деловым центром и офисным зданием. Проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин.
прочитано 30 раз

Квартал построят на месте промышленной зоны "Братцево". Площадь участка – 22,01 гектара. Сейчас там находятся устаревшие складские объекты.

ПО ТЕМЕ

В Головинском районе на месте бывшей промзоны построят социальные объекты

В Свиблове на бывшей промзоне Северянин появится 4,7 тысячи рабочих мест

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"В квартале будут построены жилые дома, в том числе для участников реновации, школа, детсад, общественно-деловой объект с ФОКом и офисное здание. Запланированы реконструкция дорог, строительство новых улиц, пешеходных переходов и парковок", – сообщил Собянин в своем телеграм-канале.

Общая площадь многоквартирных жилых домов составит 501,7 тысячи квадратных метров. Также на участке возведут школу на 750 учеников, детский сад на 325 воспитанников.

Прилегающие улицы реконструируют и построят новые. Специалисты организуют парковки для автолюбителей и велосипедистов.

Реализация проекта создаст более двух тысяч рабочих мест. В квартале будут проживать около 6,5 тысячи человек.

Программа комплексного развития территорий стартовала в 2020 году. Бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки преобразуются в современные кварталы с жильем, социальными и производственными объектами, офисами, торговлей и местами отдыха.

В проработке находится более 150 проектов. 20 уже реализуются.

Планируется построить восемь миллионов квадратных метров промышленной недвижимости, 10 миллионов "квадратов" жилья, 17 миллионов займут общественно-деловые объекты. Будет создано 550 тысяч рабочих мест.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 8 декабря 2022, 16:54 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+