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В Свиблове на бывшей промзоне Северянин появится 4,7 тысячи рабочих мест

В Свиблове на бывшей промзоне Северянин появится 4,7 тысячи рабочих мест

На северо-востоке Москвы благодаря реорганизации экс-промзоны появится множество новых объектов недвижимости.
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Москва постепенно становится более удобной для жизни и работы, в том числе благодаря тому, что на месте заброшенных промышленных территориях появляются жилые комплексы, а также социальные и производственные объекты. Реализация программы комплексного развития таких участков предполагает создание свыше полумиллиона новых рабочих мест – преимущественно в окраинных районах города, то есть ближе к МКАД и за его пределами.

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Благодаря такой программе сотни тысяч граждан смогут найти работу рядом с домом, а еще – снизится нагрузка на центральную часть города, где исторически концентрировались офисы и производства.

В настоящий момент специалисты озадачены комплексным развитием территории, которая ранее считалась промышленной зоной Северянин в Свиблове. Площадь трех участков составляет в общей сложности около 22 гектаров. В реорганизацию будет вложено примерно 30 миллиардов рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на бывшей промзоне планируется построить жилую недвижимость (150 тысяч квадратных метров), производства (23 тысячи), общественно-деловые здания (около 104 тысяч), объекты социальной инфраструктуры. Здесь появится свыше 4,7 тысячи рабочих мест.

"В результате в бюджет города будет ежегодно поступать свыше 1,5 миллиарда рублей в текущих ценах", – сообщил Ефимов.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, рассказывая о строительстве объектов социальной инфраструктуры, уточнил, что на территории бывшей промзоны Северянин появятся детский сад на 125 мест, школа на 200 учеников и два физкультурно-оздоровительных комплекса (один с бассейном, катком и иными спортивными зонами, другой будет в составе общественно-торгового центра).

Сейчас в проработке находится порядка 150 проектов. То есть обсуждается реорганизация около двух тысяч гектаров в 11 округах Москвы. Планируется вложить семь триллионов рублей. Предполагается, что благодаря этому в городской бюджет поступит около трех триллионов.

На территориях экс-промзон построят в общей сложности порядка 35 миллионов квадратных метров недвижимости (жилые дома, социальные учреждения, фабрики, заводы).

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Автор: 11 октября 2022, 18:27 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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