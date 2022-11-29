Что делать, если соседи вас затопили и не открывают дверь?

Представьте, что соседи сверху топят вашу квартиру. Что делать в случае протечки?



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Первое — поставить ведра, тазики и любые тары, чтобы вода не попадала на пол. Второе — сразу идти наверх, чтобы ваши соседи перекрыли кран и остановили потоп. Но бывает и такое, что прорвало трубу, и заливает соседей до первого этажа. Специалисты компании "ГидроТепло", которые реализуют отопительное и сантехническое оборудование рассказали в беседе с "Дни.ру", как поступить, когда соседи сверху заливают, и никто не открывает.

Вызывайте аварийную службу

Проникать в чужую квартиру самостоятельно незаконно, даже когда топят соседи. В такой ситуации сразу звоните в аварийную службу. Если не хотите звонить по телефону, зайдите в приложение Госуслуг Москвы и в разделе диспетчерского центра подайте заявку. Но на рассмотрение заявки может уйти время, поэтому проще вызвать аварийную службу. Телефоны часто указаны в квитанциях за оплату квартиры и вывешивают на информационных стендах возле подъезда.

Телефон диспетчерского центра Москвы +7 (495) 539-53-53

Как поступить, когда потоп прекратился?

Сразу после того, как соседи перестали вас топить, воду перекрыли и перешли к разбирательствам, сделайте фотографии. Лучше всего зафиксировать то, что произошло в вашей квартире, на видео. В идеале лучше все сделать еще до приезда сотрудников аварийной службы. Благодаря фото и видео у вас будут доказательства.

На следующем этапе оформите акт о том, что соседи затопили квартиру. Документ составляют сотрудники управляющей компании в течение 12 часов с момента подачи заявки. Причиненный вашему имуществу ущерб осматривает мастер или представитель управляющей компании. Акт составляется в трех экземплярах в произвольной форме. В документе указываются обстоятельства причиненного ущерба. Акт подписывает представитель УК, виновник потопа и пострадавшая сторона.

Если сосед ничего не собирается подписывать или не идет на контакт, документ подписывают две стороны. Когда собственника жилья, который устроил потоп, нет дома, ему можно будет отправить копию акта по почте.

Кто возмещает ущерб?

Восстанавливать имущество соседей должны собственники квартиры, в которой и произошел потоп. Но сосед сверху может оспорить это решение и всю вину переложить на представителей коммунальных служб. Виновными в затоплении чужой квартиры могут признать в суде следующие стороны.

Соседа с верхнего этажа. Порыв произошел на трубах после крана. За коммуникации и разводку сантехники по квартире отвечает владелец жилья. Сосед также будет виноват в порыве, если самовольно поменял стояки холодного и горячего водоснабжения, не оповестил при этом УК.

УК отвечает за потоп, если порыв произошел до запирающего крана. Это значит, что управляющая компания вовремя не среагировала на предупреждения со стороны жильцов. УК также отвечает за потоп, если вода пошла к соседям с крыши дома.

Фонд капремонта домов Москвы. Но фонд несет ответственность в том случае, если жильцы исправно перечисляют деньги за капитальный ремонт, и авария произошла после ремонта коммуникационных систем.

Суд может найти и других виновников затопления квартиры. Например, собственник докажет, что причина порыва трубы в его квартире произошла по вине бригады рабочих, которую он нанял для ремонта.

Компенсация пострадавшей стороне

Проще всего, когда дело не доходит до суда. Виновник согласен с тем, что вас затопил, и готов компенсировать ущерб. Если сделали недавно ремонт, просто предоставите чеки соседу, который и поможет все восстановить.

Другой вариант — вы застраховали недвижимость от затопления, поэтому ремонт компенсирует страховая компания. Но когда сосед не готов ничего компенсировать, нет страховки, придется проводить независимую экспертизу и выяснять сумму ущерба. Если сосед так и не захочет возмещать ущерб, идите в суд.

В какой суд обращаться?

Пишите заявление в районный суд, если сумма нанесенного ущерба превышает 50 тыс. руб. Если ущерб меньше, заявление пишется в мировой суд. Приложите к досудебной претензии копию оценки независимой экспертизы. Укажите свои требования и сроки выполнения, приложите акт о затоплении недвижимости. Но для начала лучше всего еще раз побеседовать с виновником, чтобы решить спорную ситуацию мирным путем.