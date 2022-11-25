Зачем нужен созаемщик по ипотеке?

Второй заемщик повысит шанс на одобрение кредита.



прочитано 106 раз

В последние месяцы банки регулярно ужесточают требования для ипотечных заемщиков. Для повышения шансов на одобрение кредита и снижения ставок можно привлечь созаемщика.



По сути, созаемщик – это еще один заемщик с такими же обязательствами перед кредитным учреждением. Им может стать как родственник или друг, так и любое третье лицо. Некоторые банки автоматически привлекают созаемщика, как правило, жену или мужа, если между супругами не заключен брачный договор о разделении обязательств по кредиту.

Задуматься о созаемщике стоит тем, у кого испорчена кредитная история или уровень доходов не позволяет рассчитывать на выгодную ставку по ипотеке. Исправить эту ситуацию поможет заемщик с хорошим рейтингом, низкой долговой нагрузкой и высокой зарплатой.

У созаемщика общий счет и график платежей по ипотеке с заемщиком. Ему предоставляется полная информация об обслуживании кредита. Он также может погашать ипотеку досрочно или направлять заявку на рефинансирование.

Важно не путать созаемщика с поручителем. Последний лишь гарантирует, что ипотека будет надлежащим образом обслуживаться заемщиком. Банк не так тщательно проверяет поручителя и заключает с ним отдельный договор, где прописывается ответственность по ипотеке. Созаемщик же участвует в составлении основного ипотечного договора и может влиять на него. При наличии и поручителя, и созаемщика, если возникнут проблемы с выплатами, банк обратиться именно к созаемщику.