Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Почему Центробанк против льготной ипотеки?

Новости

Почему Центробанк против льготной ипотеки?

Низкие ставки позволяют застройщикам завышать цены.
прочитано 78 раз

Центробанк последние месяцы регулярно заявляет о необходимости ограничить ипотечные программы с минимальными ставками, приближающимися к 0. Разбираемся, почему госрегулятору не нравится самая востребованная у покупателей ипотека.

ПО ТЕМЕ

Абсолютный рекорд: объем льготной ипотеки в Москве вырос в 17 раз

Как сэкономить на ипотеке: советы для семей с детьми

Во-первых, низкие ставки позволяют строительным компаниям значительно увеличивать стоимость жилья в своих проектах – на 20% и более. Покупатели же, довольные размером ежемесячных выплат по льготной ипотеке, зачастую не понимают, что переплачивают.

Во-вторых, завышенный ценник на квартиры создаст проблемы в будущем, когда резкий рост цен на жилищном рынке прекратится. Собственники купленного сейчас жилья не смогут его продать даже по изначальной цене. Это, с одной стороны, приведет к снижению спроса на рынке новостроек, с другой – к затовариванию рынка аренды.

Квартира, которую заемщик передает в залог банку при оформлении ипотеки, также оказывается с завышенной ценой. Такое жилье не компенсирует стоимость кредита, если заемщик не сможет больше его обслуживать, что создает риски для самого банка.

Озвученные проблемы, по мнению Центробанка, могут привести к появлению "пузыря" на рынке.

По прогнозам аналитиков рынка, ипотечные ограничения приведут к резкому падению спроса на жилье – на 40-50%. С начала года покупатели оформили льготной ипотеки почти на 901 млрд рублей, что говорит об актуальности данной программы.

Автор: 22 ноября 2022, 06:08 Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+