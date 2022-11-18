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Как сэкономить на ипотеке: советы для семей с детьми

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Как сэкономить на ипотеке: советы для семей с детьми

Семьи с детьми могут воспользоваться материнским капиталом, льготными ставками для новостроек, а также различными региональными программами по ипотеке.
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Ипотека – довольно популярный способ приобретения недвижимости в России. Однако далеко не у всех граждан есть желание вникать в детали, подробности и тонкости процесса кредитования, поэтому зачастую они упускают возможность сэкономить. Так, сегодня власти предоставляют семьям с детьми широкий спектр льгот, позволяющий сохранить денежные средства при покупке жилья.

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Как сэкономить на ипотеке семьям с детьми, объяснила эксперт по недвижимости Ирина Радченко. В интервью "Радио 1" она назвала сразу несколько способов, позволяющих оформить кредит на жилье с выгодой.

По словам специалиста, семьи с детьми, желающие купить квартиру в ипотеку, могут воспользоваться материнским капиталом, льготными ставками для новостроек, а также различными программами, действующими в регионах России.

К примеру, в Московской области льготные программы по ипотеке действуют для учителей ряда предметов, имеющих детей, и для работников социальной сферы.

Кроме того, по словам эксперта, граждане могут обратиться напрямую к застройщику, чтобы он направил их в партнерский банк, выдающий льготную ипотеку под 6% для покупки квартиры в новостройке.

Ирина Радченко также подчеркнула, что на льготное кредитование при покупке жилья могут рассчитывать семьи даже с одним ребенком. Однако при этом важно, чтобы малыш был не старше 2018 года.

К слову, льготную ипотеку для новостроек в России могут и вовсе отметить. Об этом сообщает телеканал "360".

Фото: pixabay.com
Автор: 18 ноября 2022, 09:50 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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